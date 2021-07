Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che i telefoni della serie Mi CC 11 e il nuovo Mi MIX 4 di Xiaomi saranno dotati della skin MIUI 13.

MIUI 13 di Xiaomi: facciamo il punto

Si dice che la MIUI 13 sia in lavorazione in questo periodo e dovrebbe apportare miglioramenti significativi rispetto alla MIUI 12.5. Dovrebbe essere personalizzata per tutti i telefoni Xiaomi svelati negli ultimi due anni. Ora, mentre aspettiamo l'annuncio, il noto leaker cinese Bald Panda ha rivelato alcune caratteristiche chiave della skin in arrivo, suggerendoci le features di cui sarà dotata la MIUI.

Secondo il tipster, la nuova skin avrà più nuove funzionalità per l'utente. I cambiamenti maggiori riguarderanno il design e il look finale. Si dice che introdurrà nuove animazioni e caratteri, icone delle app ridisegnate e nuovi sfondi.

Non di meno, si vocifera che la prossima MIUI 13 presenterà una finestra mobile per i giochi, un elemento nuovo su qualsiasi skin emersa finora poiché ad oggi, abbiamo visto solo finestre mobili per le app. Si dice che introdurrà la tecnologia di fusione della memoria e un sistema di rendering a strati. La prima funzionerò in un modo simile alla RAM virtuale (questa permette ai telefoni con RAM limitata di utilizzare una parte dello spazio di archiviazione come RAM fisica per migliorare le e il multitasking.

Questo è tutto quanto sappiamo al momento, ma un rumor precedente ha rivelato che la MIUI 13 sarà lanciata a metà o alla fine di agosto di quest'anno, ma ciò potrebbe non essere vero considerando che la skin personalizzata deve ancora essere annunciata.

La serie CC 11 e la gamma Mi Mix dovrebbero arrivare con una skin personalizzata MIUI 13. I telefoni dovrebbero essere lanciati ad agosto. Sarebbe lecito ipotizzare che la presentazione della MIUI 13 avverrà sullo stesso palco.

Il Mi MIX 4 sarà il ritorno dell'azienda nella gamma MIX dopo una pausa durate oltre due anni.

