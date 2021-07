In queste ore sono trapelate le specifiche chiave del futuro flagship innovativo di casa Xiaomi, il Mi Mix 4. Secondo quanto si apprende, probabilmente debutterà ad agosto.

Xiaomi Mi Mix 4: facciamo il punto

Si dice che l'OEM cinese annuncerà il nuovo device di punta Mi Mix 4 in Cina ad agosto insieme ad altri prodotti hardware e software, come la MIUI 13, il Mi CC11 e il tablet Mi Pad 5. Ben prima del lancio, un informatore cinese ha fatto trapelare le specifiche chiave di l'imminente ammiraglia del marchio.

La perdita rivela che il terminale sfoggerà un pannello FHD+ OLED da 6,67 pollici con bordi curvi, il processore Qualcomm Snapdragon 888 Plus sotto la scocca e una batteria da 5.000 mAh. Lo schermo OLED verrà integrato con una fotocamera selfie in-display.

Il dispositivo dovrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 120 W e la ricarica wireless rapida da 70 W o 80 W. Il pannello posteriore del telefono avrà una configurazione a tripla lente guidata da una fotocamera Samsung GN1 da 50 megapixel.

È improbabile che disponga di un display secondario come il Mi 11 Ultra 5G. Il gadget dovrebbe essere dotato di uMCP5 di Micron, che è un chip integrato per RAM LPPDR5 e UFS 3.1. Il suo peso dovrebbe essere di circa 226 grammi. Si consiglia ai lettori di leggere tali perdite con “un pizzico di sale”.

Un recente leak ha affermato che lo smartphone sarà in grado di offrire un'esperienza full screen al 100% poiché la selfiecam under display non sarà visibile ad occhio nudo. Lo schermo del terminale potrebbe essere un pannello personalizzato di Xiaomi che offrirà un'esperienza visiva unica. Si ritiene che il dispositivo M2016118C che è apparso nel database del sito di certificazione cinese TENAA possa essere il flagship della serie Mi Mix in arrivo. Il suo costo potrebbe essere alquanto elevato: circa 924 dollari.

