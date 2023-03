Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, che PREZZACCIO su Unieuro

Se vuoi migliorare la copertura e la qualità del segnale Wi-Fi nella tua casa o nel tuo ufficio, non perdere questa occasione imperdibile su Unieuro: il ripetitore wireless Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è in offerta a soli 12,99 euro invece che 19,99 euro. Ti consigliamo di affrettarti perché le scorte sono limitate e potrebbero esaurirsi da un momento all’altro.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro: addio problemi WiFi

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro è un dispositivo semplice e pratico che ti permette di estendere il segnale Wi-Fi del tuo router in ogni angolo della casa, eliminando le fastidiose zone morte dove la connessione è debole o assente. Basta collegarlo a una presa elettrica vicino al router, scaricare l’app Mi Home e seguire le istruzioni per abbinarlo alla rete esistente.

Il dispositivo presenta due antenne esterne ad alto guadagno che forniscono una copertura più ampia e prestazioni migliori. Supporta la doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz e raggiunge una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps. Inoltre, è compatibile con altri marchi di router e può supportare fino a 16 dispositivi collegati contemporaneamente.

In questo modo puoi goderti finalmente una connessione Wi-Fi stabile e veloce in tutta la casa, per navigare sul web, guardare video in streaming, giocare online o fare videochiamate senza interruzioni. Puoi anche spostarlo facilmente in un’altra posizione senza doverlo configurare nuovamente.

Non lasciarti sfuggire allora questa offerta incredibile su Unieuro: acquista ora Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro a soli 12,99 euro invece che 19,99 euro e risparmia il 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.