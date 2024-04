Router NETGEAR Nighthawk AX6: sconto ESCLUSIVO del 10%

Nessun rallentamento, solo streaming fluido e veloce su tutti i tuoi dispositivi. Grazie al router WiFi6 NETGEAR Nighthawk AX6 RAX50, potrai goderti film, giochi e videochiamate senza interruzioni, anche con più dispositivi collegati contemporaneamente. Con ben 6 flussi WiFi, questo router offre prestazioni elevate e affidabilità fino a 4 volte superiori per i tuoi dispositivi IoT, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo della tua casa. Inoltre oggi, con uno sconto lampo del 10% su Amazon, è un’opportunità da prendere al volo al prezzo speciale di 179,99 euro, anziché 199,99 euro.

Router NETGEAR Nighthawk AX6: le scorte a disposizione sono davvero poche

Le velocità WiFi raggiungono picchi fino a 5.4 Gbps, consentendoti di scaricare, trasmettere in streaming e trasferire file fino a 4.5 volte più velocemente rispetto ai router tradizionali. Questo significa meno attese e più tempo per goderti ciò che ami fare online. Inoltre, il Nighthawk RAX50 è compatibile con qualsiasi operatore e tipo di connessione, basta collegare Internet alla porta WAN tramite un cavo Ethernet e sei pronto per navigare su una rete cablata e wireless di alta qualità.

La sicurezza è una priorità, e con NETGEAR Armor avrai una protezione avanzata contro le minacce Internet. Il software multistrato di NETGEAR Armor protegge tutti i tuoi dispositivi intelligenti, smartphone e computer da virus, malware e attacchi di furto di identità, offrendoti una tranquillità totale mentre navighi online.

Non solo prestazioni, ma anche facilità d’uso. Con l’app Nighthawk, la configurazione del router diventa un gioco da ragazzi. Ottimizza la tua rete WiFi con facilità, esegui test di velocità Internet, accedi alla tua rete da remoto e metti in pausa l’accesso a Internet con un solo tocco. La gestione della tua rete non è mai stata così semplice e intuitiva.

Non lasciarti scappare questa offerta a tempo limitato su Amazon, con il 10% di sconto sul router WiFi6 NETGEAR Nighthawk AX6 RAX50. Goditi un’esperienza di navigazione senza pari, velocità straordinarie e sicurezza avanzata, tutto in un unico dispositivo. Acquistalo subito e trasforma la tua esperienza di connessione Internet al prezzo speciale di soli 179,99 euro, prima che sia troppo tardi.