Xiaomi Mi Watch si trova in offerta su Amazon a 99,99€, lo sconto è del 23% e corrisponde a 30 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Disponibile in colorazione nera, blu navy o beige, il Mi Watch è una valida alternativa a smartwatch ben più costosi. Il design si avvicina molto a quello di un orologio tradizionale, con una cassa circolare in policarbonato e 2 tasti per navigare tra i menù, il pulsante in alto con la scritta Home apre l’elenco delle applicazioni, mentre quello in basso Sport apre le 117 modalità disponibili dedicate al fitness.

Non manca la certificazione di resistenza ad acqua e polvere e il display da 1.39 pollici AMOLED è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Grazie ai sensori integrati Mi Watch monitora il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue via SpO2. Inoltre c’è la possibilità di misurare lo stress e controllare la qualità del sonno.

L'applicazione Mi Fit offre la possibilità di cambiare quadrante, scegliento tra molte watch faces differenti con design digitale o simil-analogico.

Oggi lo Xiaomi Mi Watch è disponibile in offerta su Amazon a 99,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch