Secondo quanto si apprende in rete, sembra che la Mi TV 6 sarà la prima smart TV di Xiaomi con altoparlanti stereo da ben 100 W.

Xiaomi Mi TV 6: facciamo il punto

In vista del lancio del 28 giugno della serie Mi TV 6, Xiaomi ha pubblicato una serie di poster promozionali che ci hanno permesso di farci un'idea di cosa aspettarsi dalla prossima smart TV premium. Una delle caratteristiche più importanti di cui disporrà il prodotto è relativa alla doppia fotocamera selfie da ben 48 Megapixel.

L'OEM cinese ha rilasciato un altro poster che rivela che la serie Mi TV 6 sarà dotata di un potente altoparlante da 100 W. Sebbene questa non sia la prima smart TV che troverete sul mercato con una configurazione di altoparlanti da 100 W, è la prima volta che il brand cinese installa uno speaker così potente su una sua periferica. Con questa configurazione, gli utenti godranno di un'uscita audio così potente da non aver bisogno di una soundbar esterna. Prima d'ora, le smart TV hanno sempre avuto altoparlanti di piccole dimensioni e successivamente di basso wattaggio.

Xiaomi dovrebbe anche rilasciare la Mi TV 6 Series Extreme Edition con un display QLED premium che sarà alla pari con la TV di punta di Sony. La serie in arrivo sarà inoltre dotata di connessione di rete Wi-Fi 6, interfaccia HDMI 2.1 e certificazione di visualizzazione del gioco AMD FreeSync Premium. Il display della Extreme Edition sarà inoltre dotato di Dolby Vision IQ, certificazioni IMAX Enhanced. Non di meno, sarà la prima TV certificata per il gaming con Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Infine, la compagnia cinese lancerà anche la serie Mi TV ES 2022 in Cina lo stesso giorno. Si tratta di una serie di televisori dalle specifiche interessanti ma dai costi contenuti. Non sappiamo quali siano i piani di distribuzione delle TV nel mercato internazionale: restate connessi con noi per essere sempre aggiornati.

