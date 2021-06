Xiaomi ha confermato di lanciare la serie Mi TV 6 in Cina il 28 giugno. In precedenza oggi, la società ha rivelato che la nuova gamma televisiva sarà accompagnata da un'altra serie di televisori smart chiamata Mi TV ES 2022. L'azienda ha persino anticipato alcune delle sue specifiche e la relativa fascia di prezzo.

Xiaomi Mi TV ES 2022: cosa sappiamo?

Secondo l'account Weibo ufficiale di Xiaomi Mi TV, la prossima serie Mi TV ES 2022 avrà un costo di circa ¥4000. La società afferma che questi modelli avranno caratteristiche uniche nel suddetto segmento di prezzo in cui verranno allocate.

L'OEM cinese inoltre, ha perfino confermato alcune specifiche di questi televisori. Secondo l'azienda, il pannello utilizzato nella serie Mi TV ES 2022 supporterà l'oscuramento locale multizona. Si dice che lo schermo offra più luminosità e una migliore precisione del colore.

Inoltre, i televisori presenteranno un design a schermo intero con un corpo sottile e un frame in metallo. Arriveranno con altoparlanti integrati migliori e microfoni a campo lontano per il controllo vocale a mani libere.

In più, saranno inoltre dotati di più RAM per delle prestazioni ancora migliori. I televisori funzioneranno bene con l'ecosistema del marchio cinese e avranno certificazioni per la protezione degli occhi e una bassa emissione di luce blu. Ultimo ma non meno importante, la serie Mi TV ES 2022 includerà tre modelli: 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici.

La Mi TV 6 invece, comprenderà dei prodotti di fascia alta davvero incredibili e senza compromessi. Un esempio? La doppia fotocamera selfie per videochiamate e per il controllo mediante gestures da ben 48 Megapixel. In più, saranno prodotti premium pensati per il gaming “pro”. Non a caso, sono televisori ottimizzati per Xbox Series X/S e per PlayStation 5.

