La Mi TV 6 di Xiaomi sarà la prima TV con doppia fotocamera da 48 Megapixel, a quanto pare. Mentre i televisori con camera integrata esistono da un po' di tempo, tale funzionalità deve ancora essere diffusa a livello globale.

Xiaomi Mi TV 6: smart e gaming-addicted

La fotocamera integrata permette agli utenti di effettuare le videochiamate sui televisori oltre a ricevere funzionalità extra come il controllo dei gesti e il riconoscimento del viso e del corpo. Samsung, Xiaomi e Huawei sono tra i produttori che offrono televisori con lente inserita all'interno, tuttavia nessuno di loro ha lanciato un modello con ben due ottiche. Ma questo cambierà quando Xiaomi annuncerà la sua smart TV di nuova generazione, la Mi TV 6.

L'azienda ha rivelato le caratteristiche chiave della sua prossima TV di punta con l'avvicinarsi della data di lancio, e la rivelazione di oggi è che tale prodotto avrà due fotocamere: due da 48 MP per essere precisi, la prima volta in una TV.

La didascalia presente nel poster menziona una “nuova modalità interattiva” che sfrutterà il sensore della fotocamera aggiuntivo. Anche se non hanno detto quali app utilizzeranno la tecnologia, presumiamo che i giochi e le app di fitness saranno tra questi.

La Mi TV 6 si preannuncia come una smart TV davvero impressionante. Finora, è stato rivelato che la TV avrà un suono surround 4.2.2 con audio spaziale, altoparlanti integrati da 100 W, Wi-Fi 6, due porte HDM 2.1, AMD FreeSync Premium per una latenza ultra bassa durante i giochi e la Certificazione “Progettato per Xbox”. Significa che questo modello sarà particolarmente frizzante per il gaming next-gen.

Xiaomi ha anche confermato che la TV utilizzerà la tecnologia QLED Quantum Dot per il suo display e avrà anche Dolby Vision IQ, una funzione che consente alla TV di adattarsi automaticamente alla luce ambientale.

L'ammiraglia è prevista per il lancio il 28 giugno in Cina. Al momento, non sappiamo se Xiaomi abbia in programma di lanciare la televisione in altri mercati.

