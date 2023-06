Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro: 108€ di SCONTO solo su eBay

Grazie a eBay, in questo momento e ancora per poco tempo, acquisti gli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro a soli 42 euro, invece di 149,99 euro (prezzo di listino Mi Store). Sì, hai proprio capito bene. Se sei ancora in tempo e clicchi su questo link per accaparrarteli, questi auricolari sono tuoi con uno sconto di 108 euro. L’unica cosa che devi fare è inserire il Coupon VACANZE23 nell’apposita sezione Codici Sconto prima del check out.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua, senza ulteriori costi aggiuntivi. E, come se non bastasse tutto questo risparmio, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 14 euro al mese. La prima rata ti verrà addebitata al momento dell’acquisto, le restanti lo stesso giorno nei due mesi appena successivi. Sbrigati perché la quantità è limitata.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro: perché sono così speciali

A rendere così speciali gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro non è solo l’ottimo prezzo che trovi in questo momento su eBay. Infatti, si tratta di auricolari Bluetooth premium di alta qualità. Il loro motto è “goditi la musica, dimentica il rumore“. L’ampio intervallo di frequenza e la cancellazione attiva del rumore garantiscono un suono sempre perfetto e pulito. Grazie alla Modalità Trasparenza facilitano la comunicazione e i 3 microfoni ENC garantiscono chiamate nitide e chiare.

Goditi un rendering realistico di alti, medi e bassi con il driver dinamico LCP largo 12 mm. Avrai un riflesso fedele con una qualità audio da studio discografico regolata dagli Xiaomi Sounds Labs. La loro batteria ti regala 30 ore di ascolto, per un’esperienza interminabile, grazie alla custodia di ricarica. Con una sola carica hai 6 ore di durata. Cosa stai aspettando? Acquista subito i tuoi nuovi Mi True Wireless Earphones 2 Pro a soli 42 euro, invece di 149,99 euro, anche in 3 rate tasso zero.

