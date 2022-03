Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 a 20 euro su MediaWorld

Continuano gli Xiaomi Days di MediaWorld con tantissimi prodotti del colosso della tecnologia a prezzi davvero eccezionali. Un regalo incredibile sono i fantastici Xiaomi Mi True Earphone 2. Mettili nel carrello a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro e rivoluziona il tuo modo di telefonare e ascoltare dal tuo smartphone.

Meno di 20 euro per questo prodotto di altissima qualità. Potrai ascoltare qualsiasi contenuto in totale libertà, infatti la loro autonomia è di 20 ore. Grazie al doppio microfono ENE avrai chiamate perfette e con una qualità altissima sia per te che per l'altra persona che ti ascolta. Una volta abbinati, questi auricolari si collegheranno automaticamente al tuo dispositivo ogni volta che li indosserai all'orecchio grazie alla funzione di rilevamento intrauricolare intelligente.

Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 da MediaWorld a un prezzo bomba

Non perdere tempo e approfitta degli Xiaomi Days di MediaWorld. Anche se durano fino al 9 marzo 2022, alcuni prodotti potrebbero finire in sold out. Come questi eccellenti Xiaomi Mi True Earphone 2. Il loro prezzo, li acquisti a soli 19,99 euro, è un vero e proprio regalo che sta facendo impazzire tutti.

Perché dovresti scegliere questi auricolari professionali? Ecco 5 buoni motivi che ti faranno dire sì:

dì addio alle continue ricaricare, grazie al nuovo chip che regola il consumo energetico , gli auricolari dureranno fino a 5 ore con una sola ricarica completa e 20 ore in combinazione con la custodia di ricarica;

, gli auricolari dureranno fino a 5 ore con una sola ricarica completa e 20 ore in combinazione con la custodia di ricarica; il doppio microfono ridurrà i rumori durante le chiamate eliminando i fastidiosi disturbi che senti con gli altri auricolari. Ogni singolo auricolare è dotato di due microfoni integrati ad alta sensibilità che utilizzano la speciale tecnologia beamforming per eliminare qualsiasi rumore di fondo durante le chiamate;

ridurrà i rumori durante le chiamate eliminando i fastidiosi disturbi che senti con gli altri auricolari. Ogni singolo auricolare è dotato di due microfoni integrati ad alta sensibilità che utilizzano la speciale tecnologia per eliminare qualsiasi rumore di fondo durante le chiamate; aperta la custodia di ricarica, sul tuo smartphone apparirà una finestra pop-up visualizzando così la connessione intelligente e il livello di ricarica degli auricolari e della custodia;

il comodo design semi-intrauricolare non solo renderà più sicura la visibilità, ma saranno estremamente comodi indosso;

non solo renderà più sicura la visibilità, ma saranno estremamente comodi indosso; indossa gli auricolari, anche uno solo, e si abbineranno automaticamente al tuo smartphone, riponili e si fermerà la riproduzione.

Insomma, non sono semplici auricolari, questi hanno i superpoteri. Non perdere questa occasione a un prezzo davvero unico su MediaWorld. Acquista i tuoi nuovi Xiaomi Mi True Earphone 2 a soli 19,99 euro, invece di 39,99 euro.