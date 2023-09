Xiaomi Mi Smart Clock: la sveglia digitale ma anche display e cassa

Sul comodino diventa la stella della stanza. Xiaomi Mi Smart Clock è un prodottino eccezionale e non si limita ad essere una mera sveglia digitale, anzi, ti mette a portata di mani e occhi tante funzioni di cui non fare a meno. Di design e comodo è perfetto in tutto e per tutto.

Se ti interessa o pensi che possa essere un’ottima idea regalo allora collegati su eBay dove la trovi in offerta. Ti basta inserire il codice “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento per farlo diventare tuo a soli 33,29€. Cosa stai aspettando?

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Xiaomi Mi Smart Clock: la sveglia digitale che non te ne fa perdere una

Bella dal punto di vista di vista estetico, questa sveglia digitale è anche più di quanto il nome potrebbe segnalare. Xiaomi Mi Smart Clock, infatti, è un prodotto completo a 360° e sul comodino diventa essenziale quanto comodo.

Pensa che a partire dalla sua funzione base ossia mostrati l’orario e svegliarti nei tempi prestabiliti stupisce. Con tanti quadranti che puoi personalizzare hai l’occasione di abbinarlo ai tuoi gusti e non solo.

Il display lo usi un po’ per tutto, visto che è compatibile anche con hey Google e ChromeCast puoi sfruttare la cassa integrata per ascoltare la tua musica preferita.

Se poi tutto questo non è sufficiente allora rincaro la dose facendoti sapere che puoi controllare anche i dispositivi collegati. Hai un purificatore o una telecamera Xiaomi? Perfetto, dal display regoli tutte le impostazioni con una sola mossa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.