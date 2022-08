Xiaomi Mi Smart Band 7, la REGINA delle smartband a prezzo FOLLE (49€)

Xiaomi Mi Smart Band 7 è in offerta su eBay al prezzo più economico del web, il che ti offre la possibilità di risparmiare sul prezzo finale e allacciare al polso quella che è stata già definita da molti come la migliore smartband di fascia economica di sempre. Ad appena 49€, infatti, il fitness tracker di Xiaomi ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista e senza scendere a compromessi.

Dotata del classico design a capsula, la smartband di Xiaomi monta un bellissimo display AMOLED da 1.62 pollici a colori e con una buonissima luminosità per un utilizzo senza problemi anche sotto la luce diretta del sole.

Xiaomi Mi Smart Band 7 crolla su eBay al prezzo più economico del web: affare d’oro

Sul retro, poi, trova posto un sensore HR super preciso in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la VO2Max e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Nonostante il prezzo molto economico, inoltre, il fitness tracker è in grado di registrare i parametri relativi alla qualità del sonno e monta anche una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo ma metti subito nel carrello la validissima smartband di Xiaomi fintanto che la puoi acquistare al prezzo più economico sul web. Ti assicuriamo che sarà in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze con le tantissime feature esclusive di cui dispone.

