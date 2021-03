Xiaomi Mi 11 Ultra è appena apparso sul portale di Geekbench e i suoi punteggi sono risultati essere impressionanti. Dal portale, notiamo che il device disporrà di banchi RAM da ben 12 GB. Sappiamo inoltre che il marchio cinese terrà un evento di lancio il 29 marzo in cui si dice che la società svelerà più prodotti tra cui il suddetto flagship.

Xiaomi Mi 11 Ultra sarà potentissimo, parola di Geekbench

Uno smartphone Xiaomi con il numero di modello M2102K1C è appena apparso all’interno della piattaforma di benchmarking Geekbench 5. Il dispositivo ha ottenuto rispettivamente 1.132 e 3.488 punteggi su single e multi-core. Il terminale in prova inoltre, sembra eseguire il chipset Snapdragon 888 con GPU Adreno 660.

Si dice che il numero di modello appartenga al Mi 11 Ultra ed è già stato individuato di recente in diverse certificazioni, tra cui il TENAA cinese. Ad ogni modo, Geekbench rivela che lo smartphone godrà di banchi RAM da 12 GB (10,98 GB relativi) e eseguirà il sistema operativo Android 11. Considerando che Xiaomi ha già svelato la MIUI 12.5 all’evento di lancio di Mi 11, possiamo aspettarci che Mi 11 Ultra arrivi con esso “out of the box”.

Xiaomi ha riferito che il prodotto vanterà un sensore GN2 da 50 MP. Si dice che il dispositivo farà un grande salto nella tecnologia della fotocamera rispetto alla versione standard, il Mi 11. L’enorme layout rettangolare sul retro avrà probabilmente anche una tele-lens Periscope da 48 MP e obiettivi ultrawide da 48 MP.

Anteriormente è probabile che vedrete una fotocamera frontale da 20 MP. Presente poi uno schermo curvo OLED QHD + da 6,81 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Altre caratteristiche previste includono una batteria all’anodo di silicio-ossigeno da 5.000 mAh con ricarica da 67 W, classificazione IP68, protezione Gorilla Glass Victus (display). Ci sono possibilità che Xiaomi possa svelare un nuovo caricabatterie GaN da 67W all’evento e uno simile è già stato certificato dall’autorità 3C.

