Mancano pochissime ore al lancio ufficiale di Xiaomi Mi Mix 4. Intanto, continuano a trapelare interessanti dettagli sul flagship: il più gustoso è appena arrivato. Ecco quale sarà il prezzo di vendita presunto, in Cina, del terminale.

Xiaomi Mi Mix 4: i dettagli sul prezzo

Secondo quanto emerso, a partire da leader affidabile, con molta probabilità il prezzo di lancio del device potrebbe essere molto simile a quello di Mi 11 Ultra.

Quindi, al cambio, in Cina Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe partire da una base di 725€ circa. Non illuderti però: in Italia, Mi 11 Ultra costa 1399,90€. Dunque, se l'indiscrezione fosse corretta, il costo per accaparrarsi da noi il gioiellino in arrivo oggi potrebbe essere parecchio elevato.

Ne varrà la pena? Le novità di certo non mancheranno, ma si tratta pure sempre di un investimento molto importante.

Naturalmente, quelle raccontate in questo articolo sono informazioni assolutamente non ufficiali: non c'è nemmeno la certezza che il flagship sia destinato ad arrivare sul mercato europeo.

Mentre aspetti le 13.30 di oggi – 10 agosto – per scoprire tutti i dettagli su Xiaomi Mi Mix 4, ti consiglio di dare uno sguardo ai due video teaser ufficiali dedicati al terminale.

Smartphone