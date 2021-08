Manca pochissimo al lancio ufficiale di Xiaomi Mi Mix 4, ma c'è ancora tempo per le indiscrezioni dell'ultimo momento. Emerge online una foto della cover in pelle del top di gamma ed è abbastanza dettaglia da permettere di capire ulteriori dettagli. Soprattutto, il comparto fotografico sembra non avere più segreti: è gigantesco.

Xiaomi Mi MIX 4: la foto della cover

Uno smartphone mozzafiato, uno di quei device che – per il colosso cinese – sarà un vero e proprio esercizio di stile. Non solo è stata confermato ufficialmente che lo schermo avrà un rapporto schermo cornice del 100% (quindi niente bordi!), adesso arrivano anche dettagli a proposito del comparto fotografico.

Infatti, stando all'immagine trapelata, quest'ultimo sarà letteralmente enorme. Non troppo diverso, per essere precisi, da quello di Mi 11. Non sappiamo ancora in via ufficiale quali saranno le caratteristiche dei sensori. Tuttavia, si pensa che – su un totale di tre sensori – il principale potrebbe essere il potente Samsung GN1 da 50MP.

Quanto al resto dei dettagli trapelati nell'immagine, c'è quantomeno la conferma che una delle cover potrebbe essere in pelle. Ormai manca poco, a brevissimo ogni informazione su Xiaomi Mi Mix 4 sarà ufficiale: l'appuntamento è per domani, 10 agosto, quando ci sarà l'ufficialità in Cina.

