Che smartphone! Xiaomi Mi Mix 4 arriverà fra una manciata di ore, ma c'è ancora tempo per sbirciare e scoprire qualche altro dettaglio. In rete sono trapelati ben due video teaser che mostrano il terminale in tutta la sua bellezza.

Xiaomi Mi Mix 4 in due nuovi video teaser

Due clip che ti permetteranno di far crescere ancora di più la curiosità verso uno smartphone che avrà un comparto fotografico eccellente e uno schermo con rapporto schermo/cornice praticamente del 100%.

Come sempre, questa linea di device è fiore all'occhiello del colosso cinese, che sperimenta e azzarda con i nuovi modelli. Ormai, Xiaomi Mi Mix 4 è super atteso, ma praticamente ci siamo: fra pochissime ore, nella giornata di oggi (10 agosto), il terminale dovrebbe essere lanciato ufficialmente insieme ad altri prodotti.

Per adesso, sarà ufficiale solo in Cina, ma ci auguriamo proprio che possa arrivare anche da noi. Intanto, goditi queste due eccezionali video teaser che anticipano il terminale e tieniti pronto a scoprirlo in dettaglio.

