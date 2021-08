Il presunto Xiaomi Mi Mix 4 con Snapdragon 888 Plus è appena apparso all'interno del portale di Geekbench. Di fatto, rapporti recenti hanno affermato che il telefono dell'OEM cinese avente il numero di modello M2106118C, è stato recentemente avvistato nei siti di certificazione TENAA e 3C cinese: questo potrebbe essere l'imminente flagship Mi Mix 4 di cui tanto si parla in rete e che dovrebbe diventare ufficiale il 10 agosto prossimo in Cina.

Xiaomi Mi Mix 4: prestazioni da record su Geekbench

Prima del debutto, il suddetto device ha fatto capolino sul portale di benchmarking di Geekbench; a riportare tale notizia è il sito di benchmarking MySmartPrice.

L'elenco mostra che il flagship è dotato di un chipset Qualcomm avente un core principale da 3,00 GHz. Ciò indica che lo smartphone sarà alimentato dalla Snapdragon 888 Plus.

Quindi, è probabile che il Mi Mix 4 debutterà come il primo telefono al mondo alimentato dal SoC di punta SD 888+.

Il telefono ha 12 GB di RAM e funziona con il sistema operativo Android 11. Il sito menziona anche il nome in codice “odin” del telefono nel campo della scheda madre. Nei test single-core e multi-core di Geekbench, il telefono ha ottenuto rispettivamente 864 e 3181 punti.

L'elenco TENAA invece, ha rivelato che arriverà in due varianti: una 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e una da 12 GB di RAM + 256 GB di storage. Tuttavia, potrebbe esserci un modello superiore con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno. La certificazione 3C del dispositivo ha rivelato che potrebbe essere dotato di un caricabatterie rapido da 120 W.

Si dice che il super flagship in arrivo sarà dotato di un pannello OLED da 6,6 pollici che offrirà un'esperienza completamente full screen. Arriverà come il primo telefono dell'azienda con la fotocamera selfie in-display.

La configurazione fotografica posteriore del telefono presenterà una main camera principale Samsung GN1 da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 48 MPX e un tele da 48 Mega. Dovrebbe offrire altre funzionalità come il sistema operativo Android 11 con skin MIUI 12.5, supporto alle onde UWB e alle reti mmWave 5G.

