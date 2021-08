Gli ultimi teaser Mi Mix 4 di Xiaomi indicano che ci sarà una tecnologia UWB e una fotocamera under display.

Xiaomi Mi Mix 4: ci siamo quasi, finalmente

L'OEM cinese ha confermato ufficialmente all'inizio di questa settimana l'intenzione di voler svelare la nuova ammiraglia Mi Mix 4 nel corso di un evento speciale dedicato il prossimo 10 agosto.

Uno degli ultimi poster del colosso tecnologico cinese suggerisce che il telefono utilizzerà la tecnologia UWB. Il poster porta il titolo “nuova tecnologia, nuova comprensione” e contiene una sagoma di quello che crediamo essere lo smartphone puntato verso una TV.

La banda ultralarga (UWB) è una tecnologia di comunicazione basata sulle onde radio per l'uso a corto raggio e per la trasmissione dei dati veloce e stabile. È una versione più avanzata del Bluetooth, in quanto può individuare con precisione dispositivi intelligenti fino a un livello di centimetro. Un paio di mesi fa, si vociferava per la prima volta che il Mi Mix 4 sarebbe arrivato con un chip UWB.

Il chip verrà utilizzato da Mi Share, un servizio di trasferimento file peer-to-peer presente sui dispositivi di alcuni famosi marchi di smartphone cinesi. L'utilizzo potrebbe espandersi man mano che verranno rilasciati più prodotti capaci di sfruttare l'UWB, proprio come avviene con gli smart tag di Apple e Samsung.

Un secondo teaer condiviso oggi dall'azienda ribadisce ulteriormente che il telefono verrà fornito con una telecamera sotto il display.

In una notizia correlata, un blogger ha fatto trapelare quello che dice essere il vetro temperato del Mix 4. Questo viene affiancato a quello del Mi 11, mostrando la differenza nel design dello schermo tra i due modelli. Dall'immagine si può vedere chiaramente che sebbene il Mi Mix 4 utilizzi un design dello pannello curvo, la curvatura su entrambi i lati sinistro e destro è molto più piccola di quella del Mi 11. Ciò probabilmente porterà ad una migliore visione dello stesso. Inoltre, il confronto suggerisce che lo schermo del Mix 4 è più corto e più stretto del Mi 11, che è visivamente più bello.

