Qualcomm ha annunciato la piattaforma mobile Snapdragon 888 nel dicembre 2021. Lo Xiaomi Mi 11 5G ha debuttato nello stesso mese come il primo telefono al mondo con un chip SD888 integrato. Nuove informazioni rivelano che la società starebbe lavorando su una versione migliorata del suddetto SoC che potrebbe debuttare con il moniker Snapdragon 888+. Il nuovo chip è apparso ora sulla piattaforma di benchmarking Geekbench (grazie ad Abhishek Yadav che ha osservato il tutto), mostrando così le sue specifiche chiave.

Snapdragon 888+: cosa sappiamo?

Il nome in codice della piattaforma mobile Snapdragon 888 è Lahaina. Il nuovo chipset apparso sulla piattaforma di benchmark ha lo stesso nome in codice, il che indica che si tratta di una nuova variante dell'SD888. Questo include quattro core a bassa potenza che lavorano a 1,80 GHz, tre cluster Cortex-A78 che lavorano a 2,42 GHz e, infine, c'è un core ad alte prestazioni che offre velocità di clock di 3,0 GHz.

In confronto, l'SD 888 offre un core con prestazioni massime da 2,84 GHz. Quindi, sembra che il nuovo processore potrebbe debuttare sul mercato come Snapdragon 888+ o Snapdragon 888 Pro e arriverà come una versione migliorata della piattaforma attuale.

Il dispositivo di test che è apparso sul sito di benchmarking con il chip SD888+ ha 6 GB di RAM e si basa sul sistema operativo Android 11. Nei test single-core e multi-core di Geekbench, il telefono ha ottenuto rispettivamente 1171 e 3704 punti. Non sappiamo però, di quale device si tratti.

Nelle notizie correlate, un recente post su Weibo del popolare tipster cinese Digital Chat Station ha suggerito che Qualcomm potrebbe presentare ben tre varianti dell'SD888: stiamo parlando dello Snapdragon 888 4G, lo Snapdragon 888 Wi-Fi e lo Snapdragon 888 Pro. Probabilmente, alcuni dei telefoni di punta in arrivo nella seconda metà di quest'anno potrebbero essere dotati del chip SD888 Pro.

Presiamo che possano essere i nuovi OnePlus 9T, ma questa è solo una nostra supposizione: vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale“.

