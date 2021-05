Una nuova perdita ha rivelato che la serie di smartphone Xiaomi Mi CC10 presenterà il processore Qualcomm Snapdragon 870. La notizia arriva da un post di Weibo, noto sito di microblogging cinese, da parte di un noto informatore.

Xiaomi Mi CC10: cosa sappiamo?

Secondo @ 禿 然 熊猫, la serie Mi CC10 del gigante tecnologico cinese sarà dotata del chipset Snapdragn 870. Questo processore è un SoC di punta che si rivolge principalmente agli smartphone di fascia alta che arrivano a un prezzo relativamente più conveniente rispetto ai telefoni di fascia ultra alta. Allo stesso modo, un rapporto di ITHome ha aggiunto che sono emerse altre indiscrezioni che hanno anche rivelato la capacità della batteria del prossimo smartphone. Secondo questi suggerimenti, Xiaomi Mi CC10 sarà alimentato da un grande pacco batteria da 4360 mAh.

Per chi non lo sapesse, il CC10 è il successore della serie di device Mi CC9 lanciata nel 2019. In particolare, il Mi CC9 Pro di fascia alta è stato anche uno dei primi dispositivi a sfoggiare un modulo fotocamera posteriore con un sensore da 100 megapixel. La serie è stata ben accolta in Cina e persino lanciata in un'edizione speciale Meitu.

Sfortunatamente, questo è ancora solo un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per ora. Non sappiamo quale possa essere il nome ufficiale per il mercato globale. Probabilmente, l'OEM cinese potrebbe presentare questa gamma di prodotti con il monker Redmi Note, ma è solo una nostra supposizione. Altresì, l'azienda potrebbe decidere di lanciare con un altra dicitura, oppure ancora potrebbe essere parte della serie Mi 11. Nulla è da escludere, di fatto.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

