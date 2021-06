Le spedizioni globali del fitness tracker Xiaomi Mi Band 6 hanno appena superato la quota di ben 3 milioni. Di fatto, poco più di un mese fa, Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, aveva annunciato che le spedizioni della nuova smart band aveva superato la soglia del milione di unità. Ora, Zeng Xuezhong, Vice President di Xiaomi Group e President of Mobile Phone Division ha pubblicato su Weibo in cui riferisce le vendite hanno superato le tre milioni di unità.

Mi Band 6 by Xiaomi: 3 milioni di copie spedite in tutto il mondo

Per chi non lo sapesse, Xiaomi Mi Band 6 è l'ultima versione del fitness tracker indossabile del colosso cinese lanciato a marzo di quest'anno. È disponibile in due varianti, un modello standard senza supporto NFC e un altro con supporto NFC.

Mentre questa è stata annunciata a marzo, sappiamo che è arrivata sul mercato in Cina dal 2 aprile e in meno di un mese le vendite complessive del wearable hanno superato la quota di un milione. Ora, in circa due mesi, le vendite hanno superato la soglia dei 3 milioni a livello globale.

La versione standard ha un prezzo di 229 yuan, che è di circa 36 dollari (da noi si trova anche a 40 € con offerte varie su Amazon), mentre la variante NFC costa 279 yuan, che si converte approssimativamente in $ 44.

La Mi Band 6 è dotata di un display a colori AMOLED da 1,56 pollici che equivale a un aumento del 50% dell'area del display e offre 326PPI. Xiaomi ha abbandonato il pulsante touch fisico e ha introdotto il supporto per i gesti.

È in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue oltre e può controllare anche la frequenza cardiaca e il sonno degli utenti. Inoltre, il fitness tracker offre anche altre funzioni di monitoraggio della salute e dello sport, tra cui 30 modalità sportive con supporto per il monitoraggio di corsa, ciclismo, camminata e molto altro.

Sono disponibili sei modalità di allenamento con rilevamento automatico, monitoraggio della frequenza cardiaca 24×7 (PPG) e SpO2 (misurazione dell'ossigeno nel sangue). Il dispositivo è classificato 5 ATM per la resistenza all'acqua ed è alimentato da una batteria LiPo da 125 mAh con una durata della batteria fino a 14 giorni.

Xiaomi

Wearable