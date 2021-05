Grazie all'ultimo update rilasciato dalla compagnia, gli utenti di Xiaomi Mi Smart Band 6 potranno ora rispondere ai messaggi di testo. Finalmente! Ora questo gioiellino del colosso cinese è ancora più appetibile di prima: se siete intenzionati ad acquistarlo, questo è il link diretto che vi porta subito alla pagina del prodotto su Amazon.

Xiaomi Mi Band 6: la prima fitness tracker con questa feature

Mi Band 6 aka Mi Smart Band 6 è l'ultimo fitness tracker di Xiaomi. L'azienda lo ha annunciato a fine marzo; da allora, il wearable si è fatto strada in più mercati. L'azienda, di fatto, è riuscita a spedire oltre un milione di unità in un mese dal suo annuncio ufficiale. Ora, quasi due mesi dopo il suo debutto, il dispositivo sta ricevendo un nuovo update del firmware con una funzionalità tanto attesa.

Subito dopo il suo rilascio, Mi Band 6 ha ottenuto un aggiornamento del firmware per le funzionalità relative al monitoraggio del sonno. Ora, Xiaomi sta lanciando un altro aggiornamento per questo indossabile, che porta la versione del firmware a 1.0.1.32.

L'ultimo aggiornamento del firmware per Mi Band 6 (Mi Smart Band 6) arriva con la versione dell'app Mi Fit v5.1.0 (app complementare). Quindi, per installare il nuovo software, i clienti dovranno aggiornare l'app Mi Fit da Google Play Store, GetApps, Mi App Store o Apple App Store.

Secondo il log delle modifiche ufficiale, il nuovo update aggiunge il supporto per le risposte ai messaggi di testo. Quindi, Mi Band 6 diventa il primo fitness tracker di Xiaomi a consentire agli utenti di rispondere ai messaggi di testo.

Non siamo sicuri di come funzioni questa funzione, ma sembra che questa feature (per ora) sia limitata alla Cina e gli utenti saranno in grado di inviare solo risposte predefinite ai messaggi di testo e/o alle chiamate in arrivo. Ad ogni modo, quello che sappiamo è che questa opzione ad oggi è compatibile solo con la Mi Band 6 abbinata ad uno smartphone Android.

Changelog dell'update 1.0.1.32:

Aggiunta la funzione Tomato;

Aumenta il ritmo impostato per la corsa all'aperto;

I telefoni Android supportano la chiamata in arrivo e la risposta ai messaggi di testo;

Carta per i trasporti pubblici: supporto appena aggiunto per Greentown Pass (Transportation Union), Ganzhou Pass e Shaoxing Pass;

Correzioni di bug.

Se stai utilizzando una variante Global della Mi Smart Band 6, fateci sapere le modifiche apportate dal nuovo aggiornamento firmware. Ad ogni modo, il wearable si trova in SUPER SCONTO su Amazon al prezzo consigliato di 41,67€. Vi consigliamo di approfittarne prima che terminino le scorte disponibili.

