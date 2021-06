Xiaomi è ora il terzo marchio di smartphone più grande al mondo e le sue vendite stanno andando bene in moltissimi Paesi. Mentre l'azienda ha iniziato come società online, ora sta mostrando la sua abilità nel mercato offline. Non di meno, un tempo l'azienda si concentrava sui dispositivi di fascia media e entry-level, mentre ora sta aggredendo il mercato con prodotti di fascia alta e flagship senza compromessi. L'attuale serie Mi 11 sta ottenendo un ampio consenso e tutti noi attendiamo con ansia la serie Mi 12. In attesa dell'arrivo della line-up premium del 2022, le informazioni sul Mi 12 Ultra di fascia alta hanno iniziato ad emergere online.

Xiaomi Mi 12 Ultra: spuntano i primi rumor

Non ci sono molte indiscrezioni riguardanti lo Xiaomi Mi 12 Ultra. Tuttavia, non possiamo ignorare completamente l'ultimo report relativo a questo smartphone. Secondo una voce di corridoio non confermata, il device sarà il primo a utilizzare il futuro SoC Qualcomm Snapdragon 895. Ricordiamo che il Mi 11 è stato il primo smartphone ad utilizzare il popolare Snapdragon 888.

Secondo i rapporti, il nuovo super flagship disporrà di un pannello avente una risoluzione 2K. Inoltre, adotterà un display con frequenza di aggiornamento LTPO adattiva. In poche parole, questo significherà che la frequenza di aggiornamento dello smartphone si regolerà automaticamente tra 1 – 120Hz a seconda dello scenario di utilizzo. Ciò permetterà di risparmiare più batteria allo smartphone.

Per quanto riguarda la back cover, Xiaomi potrebbe utilizzare un design inedito mai visto prima, con tanto di ottica retrattile sviluppato autonomamente. Il Mi 12 Ultra potrebbe ottenere la certificazione IP68 impermeabile e antipolvere, dual speaker stereo, NFC multifunzione e infrarossi.

Il terminale potrebbe il SoC Snapdragon 895 a 5 nm. Questo chip utilizzerà l'ultima CPU con architettura Cortex v9 di ARM e GPU Adreno 730. Vale la pena notare che la capacità della batteria del Mi 12 Ultra dovrebbe superare i 5000 mAh.

