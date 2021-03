Xiaomi Mi 11 5G, uno smartphone che ha incuriosito. Un device così ricco di potenziale, da sembrare difficile che possa offrire tanto a un prezzo tutto sommato accettabile. È tutto oro quel che luccica? Eccolo nella nostra recensione.

La recensione completa di questo smartphone, insieme alla sua scheda tecnica, puoi trovarla a questo indirizzo. Di seguito, uno stralcio delle nostre conclusioni finali:

Uno smartphone top di gamma completo, bello e potente. Un flagship che, paragonato alla concorrenza, ha un prezzo accessibile e non delude le aspettative.

Sotto il punto di vista software non ho quasi nulla da recriminare, solo sbavature che si possono migliorare con qualche aggiornamento. Mi spiace solo che manchi la certificazione IP68: non vorrei mai immergerlo in piscina, ma sapere che c’è è certamente una comodità un più in caso di contatto accidentale con l’acqua.

Con un prezzo di listino accattivante, e degli street price che non tarderanno ad essere ancor più appetibili, per me Xiaomi Mi 11 5G è decisamente PROMOSSO!