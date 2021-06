La variante “Ultra” è il modello di punta dell'intero listino di casa Xiaomi. Il primo dispositivo della serie è stato il Mi 10 Ultra, uscito lo scorso anno solo in Cina. Di fatto, sembra che l'OEM cinese riserva le sue migliori tecnologie alla suddetta variante. Nel marzo di quest'anno, la compagnia ha rilasciato ufficialmente la prima ammiraglia di fascia alta per il mercato globale, il Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 12 Ultra: un comparto fotografico da urlo

Questo dispositivo non solo ha ottime prestazioni, ma apporta anche enormi aggiornamenti al comparto fotografico. Non di meno, il terminale adotta un design non convenzionale grazie all'inserimento di un display di piccole dimensioni applicato sulla back cover. A tal fine, i media mondiali si sono chiesti quali caratteristiche speciali porterà il suo successore, il Mi 12 Ultra. Oltre alla presenza del processore Snapdragon 895, ora siamo riusciti ad ottenere informazioni molto dettagliate sulla fotocamera di cui sarà dotato.

Il successo del Mi 11 Ultra significa che Xiaomi si è affermata anche nel mercato di fascia alta. Non di meno, il device pone il sistema di imaging di Xiaomi in prima linea nei telefoni Android. Con questo smartphone, l'OEM cinese è ora uno dei principali protagonisti nel segmento dei cameraphone Android.

Il rapporto del popolare leakster Weibo, @DCS, afferma che un'ammiraglia cinese utilizzerà una lente principale da 192 MP con sensore da 1 pollice. Questo è il più grande mai visto nel settore. Sebbene @DCS non abbia menzionato il nome di alcun produttore, i colleghi cinesi di MyDrivers hanno motivo di credere che DCS si riferisca alla serie Mi 12.

Inoltre, il sensore supporterà anche la tecnologia del binning a 16 pixel in uno, così da ottenere l'equivalente di un'immagine da 12 MP. Sembra che Xiaomi stia lavorando per migliorare la quantità di luce e le capacità di acquisizione delle immagini. Questo consentirà alla fotocamera di ottenere prestazioni migliori sia di giorno che di notte.

Oltre ai miglioramenti della fotocamera, è stato segnalato che la serie Mi 12 utilizzerà la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo per la selfiecam.

Vale la pena ricordare che Xiaomi aggiornerà anche la capacità di ricarica dei nuovi flagship. Oltre alla ricarica rapida cablata di almeno 120 W, potremmo vedere la wireless fast charge da 120W.

Xiaomi

Smartphone