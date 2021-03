Xiaomi Mi 11i è ufficiale ed è pronto ad ampliare l’offerta di device top di gamma del colosso cinese del 2021. Un flagship decisamente interessante, ecco i dettagli e il prezzo.

Xiaomi Mi 11i: specifiche e design

Il cuore pulsante di questo device è il processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage UFS 3.1.

Sul frontale, un ampio display flat (piatto) da 6,67″. Si tratta del pannello AMOLED Samsung E4, dotato di risoluzione FHD+, refresh rata 120Hz, supporto HDR10+ e MEMC. A protezione, il vetro Gorilla Glass 5.

Sul posteriore, il comparto fotografico è composto da 3 sensori. Accanto al principale, da 108MP (con dual native ISO), c’è una camera ultra grandangolare da 8MP e una da 5MP per le macro. I video vengono girati con massima risoluzione 8K e c’è anche l’audio zoom, per registrare l’audio dei video al meglio, grazie alla presenza di 3 microfoni. La selfie camera è da 20MP. Non manca uno doppio speaker audio.

L’autonomia energetica è garantita da una batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W (caricatore in confezione).

Xiaomi Mi 11i: prezzo e uscita in Italia

Lo smartphone sarà disponibile nei colori Celestial Silver, Frosty White e Cosmic Black. Prezzo e disponibilità per il mercato italiano saranno resi noti in dettaglio a breve. Intanto, sappiamo che si partirà da 649€ per l’edizione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno.

