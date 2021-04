Xiaomi Mi 11 Ultra è uno smartphone top di gamma molto particolare esteticamente, oltre che potente. Infatti, è dotato di un piccolo display secondario da 1,1”, alloggiato direttamente sul posteriore. Ecco, secondo quanto rivelato dal CEO di Xiaomi – Lei Jun – sarebbe proprio questo piccolo schermo ad essere quanto in comune c’è fra lo smartphone top di gamma e Mi Band 5.

Xiaomi Mi 11 Ultra: il display posteriore è di Mi Band 5

La notizia, poiché proveniente dal CEO della compagnia, è da considerarsi ufficiale. Il pannello OLED posteriore di Mi 11 Ultra è proprio lo stesso display che c’è su tutte le unità di Mi Band 5 in commercio.

Non è chiaro se Xiaomi abbia proprio smontato l’invenduto di Mi Band 5, per ricavarne gli schermi, oppure se siano stati ordinati dei lotti di pannelli, appositamente per produrre Mi 11 Ultra. Di fatto, si tratta di una curiosità decisamente interessante, soprattutto per gli appassionati di prodotti di Xiaomi. Inoltre, è quasi certo che questa scelta abbia permesso alla compagnia di risparmiare sulla produzione del device, riducendone di conseguenza il prezzo di vendita.

