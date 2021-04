Lo Xiaomi Mi Fan Festival è quel momento dell’anno in cui puoi comprare la migliore tecnologia del colosso cinese a prezzo eccezionale. L’edizione 2021 è costellata di ottime offerte, molte delle quali disponibili anche su Amazon: ecco la nostra selezione.

Xiaomi Mi Fan Festival 2021: le offerte Amzon

Smartphone, smart home e mobilità sostenibile. Sono queste le tre macro categorie all’interno delle quali sono raccolte le migliori occasioni Amazon dedicate al Mi Fan Festival.

Smartphone

Un serie di device, perfetti per tutte le tasche e le esigenze:

Smart home

Aspirare, illuminare, potenziare, deumidificare: con i dispositivi per la casa smart, offerti da Xiaomi, non hai che l’imbarazzo della scelta. Ecco le migliori occasioni:

Mobilità sostenibile

L’offerta più golosa in assoluto, a riguardo della mobilità sostenibile, riguarda certamente il bellissimo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, in edizione speciale per i clienti Amazon.

Ora puoi averlo a 249€ appena invece di 299€: perfetto per l’estete, puoi anche pagarlo in più rate mensili, grazie alle dilazioni di pagamento offerte da Cofidis: non serve busta paga e ci vogliono pochi minuti per la valutazione e concessione della dilazione.

Per scoprire tutte le offerte Amazon dedicate allo Xiaomi Mi Fan Festival, devi solo collegarti a questo indirizzo e scegliere le occasioni che più ti piacciono! Inoltre, non dimenticare di iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net per scoprire il tempo reale offerte, sconti e occasioni lampo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone