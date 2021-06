Xiaomi dovrebbe rilasciare MIUI 13 ad agosto per moltissimi dei suoi telefoni presenti in listino, e non solo. Prima di questo software però, l'azienda sta aggiornando i suoi dispositivi alla MIUI 12.5. Gli ultimi telefoni a ricevere il suddetto update sono il Mi 11 Lite 4G e il Mi 8 Lite. Entrambi i terminali sono una versione “meno potente” delle ammiraglie Mi 11 e Mi 8.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G: sta arrivando il nuovo software

Il Mi 11 Lite 4G è stato presentato a fine marzo con la MIUI 12 basata su Android 11. Il telefono è stato poi gradualmente introdotto nei mercati di tutto il mondo, mentre è stato lanciato in India questa settimana.

Tre mesi dopo il suo annuncio, la variante “Global” del telefono ha iniziato a ricevere l'aggiornamento MIUI 12.5 con numero di build V12.5.3.0.RKQMIXM. Non sorprende che la build del software sia nella fase “Beta stabile”. In parole più semplici, il software viene inviato in batch.

D'altra parte, il Mi 8 Lite è un dispositivo abbastanza vecchio. È stato lanciato nel 2018 con MIUI 9 basata su Android 8.0 Oreo. Finora ha ricevuto la MIUI 10, la MIUI 11 e la 12, oltre ad Android 9.0 Pie e Android 10.

Ora, Xiaomi ha iniziato a implementare il firmware MIUI 12.5 per questo telefono. L'aggiornamento è attualmente disponibile in Cina con il numero di build V12.5.1.0.QDTCNXM. Viene seminato in lotti mediante lato server.

L'ultimo aggiornamento di sistema per entrambi questi smartphone dovrebbe raggiungere le altre varianti regionali nei prossimi giorni. Ultimo ma non meno importante, questo dovrebbe essere l'ultimo grande update software per il Mi 8 Lite; di fatto, il “piccolino” non riceverà la MIUI 13, al contrario dell'ultimo arrivato sopracitato, il Mi 11 Lite 4G.

Ricordiamo che, oltre alla versione LTE, il brand cinese ha rilasciato un'iterazione con modem 5G e processore aggiornato del Mi 11 Lite, la quale differisce per pochi dettagli dalla sua controparte più “economica”.

