Il flagship Mi 8 di casa Xiaomi sta iniziando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5. Ricordiamo che il Mi 8 è stato lo smartphone di punta del brand cinese del 2018. Il telefono ha un hardware potente, con il SoC Qualcomm Snapdragon 845 pronto all'uso. Quindi, anche dopo tre anni, l'azienda ha deciso di supportarlo ancora e di renderlo “attuale”, fornendo agli utenti possessori di questo gioiellino la nuova versione della skin MIUI.

Xiaomi Mi 8: ecco l'ultima versione della MIUI

Il dispositivo ha ora iniziato a ricevere l'ultima versione del sistema operativo mobile di Xiaomi basato su Android, la MIUI 12.5. Interessante notare che il brand cinese ha iniziato a distribuire il software per molti device idonei in tutto il mondo. Ora, mentre l'azienda ha finito di installare l'aggiornamento per i nuovi flagship e per i telefoni di fascia media, ha iniziato ad aggiornare i suoi vecchi telefoni di punta, come il Mi 8.

Proprio la scorsa settimana, Xiaomi aveva confermato l'aggiornamento per alcuni dei suoi classici flagship. Uno di questi era Mi 8 e ora sta ricevendo il suddetto firmware in Cina con il numero di build V12.5.1.0.QEACNXM.

In questo momento, questa build del software è nella fase “Beta stabile“. Ciò significa che verrà implementato in lotti per alcune unità selezionate in Cina. Tuttavia, dovrebbe raggiungere tutti i modelli nei prossimi giorni. Allo stesso modo, anche tutte le altre varianti regionali (Global, russa) dovrebbero iniziare a ricevere l'aggiornamento nelle settimane a venire.

Ricordiamo che il flagship Mi 8 ha debuttato con la MIUI 9 basata su Android 8.1 Oreo. Finora, il telefono ha ricevuto tre importanti update: la MIUI 10, 11 e 12. Non di meno, ottenuto due major release del software del robottino verde: 9.0 Pie e Android 10.

Tuttavia, attenzione: sebbene verrà aggiornato alla MIUI 12.5, non ci sarà Android 11 e non ci sarà nemmeno la nuovissima MIUI 13. Ad ogni modo, è stato trattato con rispetto dalla compagnia. Voi lo utilizzate ancora?

Smartphone