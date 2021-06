Xiaomi Mi 11 Lite torna in promozione su Amazon a soli €243. Attraverso un ribasso del 31%, il prezzo di listino viene reso più conveniente. Nello specifico lo sconto effettivo ammonta a €106,90.



Le specifiche tecniche di uno smartphone da scoprire: Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite è uno degli ultimi smartphone lanciati dalla società. Disponibile in colorazione Bubblegum Blue vanta un'estetica curata nei minimi particolari che lo rende difficile da passare inosservato.

Montante un Dot Display da 6,55 pollici, offre una visione dei contenuti di elevata qualità grazie non solo al refresh rates a 90 hz ma anche al pannello AMOLED che assicura colori vividi e realistici.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 732G che viene affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni che sono dinamiche e sempre in linea. La memoria, inoltre, può essere espansa mediante MicroSD.

Nonostante sia uno smartphone di fascia media, si distingue l'apparato fotografico grazie alla sua tripla fotocamera con obiettivo principale da 64 megapixel. Le ulteriori due lenti consentono di scattare foto in modalità ultra grandangolare, landscape, ritratto e magro. Ammontano a 16 i megapixel della fotocamera frontale con cui scattare i selfie.

Anche la batteria è di tutto rilievo visto che conta un valore tipico di 4250 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W.

Xiaomi Mi 11 Lite può essere acquistato su Amazon in colorazione Bubblegum Blue.

