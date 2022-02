Xiaomi Mi 11 5G si aggiorna con una grande novità: tutti i dettagli

Xiaomi continua a spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il rilascio della MIUI 13 basata su Android 12 che, dopo essere arrivata poche ore fa sul modello Xiaomi 11T Pro, in queste ore fa breccia anche sulla serie Xiaomi Mi 11 5G. Infatti, in base alle informazioni condivise in rete, la nuova build è attualmente in fase di rilascio per il mercato global (internazionale) e quindi interesserà anche i dispositivi commercializzati nel nostro Paese.

Xiaomi Mi 11 5G si aggiorna con Android 12 e la MIUI 13

In base ai dati raccolti in rete, il device sta ricevendo il firmare con la MIUI 13.0.1.0.SKBMIXM che, oltre alle numerose novità del nuovo OS, introduce anche le patch di sicurezza di gennaio. Gli utenti minuti del device possono controllare fin da subito la disponibilità dell’update tramite il percorso presente nelle impostazioni generali del telefono, oppure attendere la notifica OTA in arrivo nelle prossime settimane.

Le feature più importanti della MIUI 13

La personalizzazione basata su Android 12 introduce quattro feature fondamentali:

Liquid Storage , che incrementa fino al 60% le prestazioni e l’efficienza di scrittura e lettura;

, che incrementa fino al 60% le prestazioni e l’efficienza di scrittura e lettura; Atomized Memory , che incrementa le prestazioni generali del device grazie a una nuova gestione della RAM;

, che incrementa le prestazioni generali del device grazie a una nuova gestione della RAM; Focus Algorithms , che bilancia automaticamente le prestazioni del device in relazione ai task in esecuzione;

, che bilancia automaticamente le prestazioni del device in relazione ai task in esecuzione; Smart Balance, che garantisce un equilibrio ben bilanciato tra le prestazioni e l’autonomia del device.

