MIUI 13: i primi device a ricevere l'update con Xiaomi 12

Abbiamo finalmente la conferma: il 28 dicembre verrà presentata la famiglia Xiaomi 12 con la MIUI 13. Le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che la nuova personalizzazione basata su Android 12 non troverà posto su Xiaomi Mi MIX Fold, ma si fanno sempre più insistenti le voci di chi invece scommette che a seguito della presentazione di nuovi top di gamma sarà rilasciata la MIUI 13 in versione definitiva anche su Xiaomi Mi 11 5G e Redmi K40.

La MIUI 13 è attesa su questi device Xiaomi e Redmi

Entrando nello specifico e considerando le informazioni scovate da XiaomiUI all'interno del codice della MIUI, il 28 dicembre la versione definitiva della MIUI 13 sarà rilasciata in Cina per Xiaomi Mi 11 5G, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi K40 e Redmi K40 Pro+. Sempre lo stesso giorno, invece, i seguenti device entreranno a far parte degli smartphone accreditati per testare la beta della MIUI 13:

Xiaomi Mi MIX 4;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 10;

Xiaomi Mi 10 Ultra;

Xiaomi Mi 10 Ultra Youth Edition.

La lista degli smartphone attesi per entrare nel canale beta della MIUI 13 è piuttosto estesa e copre la passata generazione di device Redmi e Xiaomi; quest'anno la compagnia sarà impegnata in un rilascio congiunto delle due build (stabile e beta) come avvenne anche con il lancio della MIUI 11.

Come dicevamo poco più su, la MIUI 13 stabile sarà presentata il 28 dicembre e sarà disponibile fin da subito in versione finale e beta per i device cinesi; gli smartphone venduti negli altri mercati dovranno attendere diverse settimane prima che l'update verrà esteso anche al di fuori della Cina.

