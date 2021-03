Secondo quanto si apprende in queste ore, il Mi 10 Ultra sarà il primo dispositivo ad ottenere l’aggiornamento stabile alla nuova versione del software del brand cinese Xiaomi, la MIUI in versione 12.5.

MIUI 12.5 inizia ad essere rilasciata ufficialmente

Xiaomi ha presentato la MIUI 12.5 all’evento di lancio di Mi 11 in Cina alla fine di dicembre 2020. Si tratta di un aggiornamento minore rispetto a MIUI 12. Da quella conferenza, la società ha rilasciato versioni beta settimanali per i dispositivi idonei nel suo Paese d’origine. Ora, tre mesi dopo l’annuncio, il Mi 10 Ultra è diventato il primo smartphone ad avere ottenuto l’update stabile a tale iterazione del firmware.

Per chi non lo sapesse, il suddetto device è lo smartphone speciale per il decimo anniversario di Xiaomi, rilasciato dalla compagnia nel corso della scorsa estate. Questo telefono è venduto esclusivamente in Cina. Quindi, avrà una sola build MIUI (la China version, of course).

Il telefono ha debuttato con MIUI 12 basata su Android 10. È stato successivamente aggiornato ad Android 11 e adesso, il terminale ha persino iniziato a ricevere la release del software MIUI 12.5. Infatti, come accennato in apertura, è il primo smartphone Xiaomi al mondo a ricevere la stabile del firmware. A ribadirlo, è il gruppo Telegram MIUI Update Tracker.

Detto questo, l’ultimo aggiornamento di sistema per Xiaomi Mi 10 Ultra viene fornito con il numero di build V12.5.1.0.RJJCNXM. Poiché questa build è attualmente nella fase beta stabile, è disponibile solo per pochi utenti selezionati. Se non ci saranno problemi con questa iterazione, Xiaomi rilascerà il tutto agli utenti nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, la MIUI 12.5 offre ottimizzazioni per le animazioni di sistema, un feedback tattile migliorato in tutta l’interfaccia utente, nuovi suoni di sistema personalizzabili con effetti stereo, app di sistema non installabili e molto altro ancora.

