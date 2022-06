Xiaomi, pioggia di novità: Smart Band 7, laptop, TV e monopattino

In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2022 – Future living, now”, tenutosi oggi a Parigi, l’azienda ha annunciato Xiaomi Book S 12,4”, Xiaomi Smart Band 7, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e la nuova serie Xiaomi TV A2: quattro nuovi prodotti AIoT nati con l’obiettivo di migliorare la smart experience in molti ambiti della vita.

Xiaomi Book S 12,4”: produttività e versatilità

Xiaomi Book S, primo laptop 2-in-1 dell’azienda, presenta un pannello touchscreen da 12,4” per gestire più operazioni sullo schermo e garantire così una maggiore produttività. Dotato di una luminosità massima di 500 nit e una tecnologia LCD con risoluzione di 2.560 x 1.600, il display può essere regolato per offrire un’esperienza visiva eccellente ad alta risoluzione. Inoltre, lo schermo di Xiaomi Book S 12,4” è caratterizzato da una gamma colori sRGB al 100%, che rende le immagini più vivide e piene di dettagli.

Il dispositivo offre ottime prestazioni della CPU grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Sono, inoltre, presenti doppi microfoni, doppi altoparlanti da 2W, fotocamera posteriore da 13MP e fotocamera frontale da 5MP. Basato sul sistema operativo Windows 11, Xiaomi Book S 12,4” offre un’esperienza completa per la produttività. Caratterizzato da un design elegante e compatto, il dispositivo è una workstation portatile ricca di funzionalità avanzate. Infine, con l’aggiunta di Xiaomi Smart Pen e Xiaomi Keyboard, Xiaomi Book S 12,4” è in grado di dare forma a qualsiasi idea.

Xiaomi Book S 12,4” sarà disponibile dal 30 giugno su mi.com, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 699.99€. Separatamente sarà possibile acquistare anche la Keyboard al prezzo di 149.99€, la Cover al prezzo di 29.99€ e la Smart Pen a 99.99€. Per le prime 48 ore su mi.com Xiaomi Book S 12,4″, sarà acquistabile a 699,99€ con Keyboard e caricatore Xiaomi 65W GaN Charger (Type-A + Type-C) inclusi nel prezzo.

Xiaomi Smart Band 7: step up your game

Progettata per tutti coloro che amano una vita salutare, Xiaomi Smart Band 7 è dotata di display AMOLED ad alta risoluzione da 1,62″ e uno schermo più ampio con una visibilità maggiore del 25% rispetto alla generazione precedente. Questo offre più spazio per visualizzare le informazioni e maggiore chiarezza ed efficienza. Con oltre 110 tipologie di sport, gli utenti possono impostare obiettivi di fitness personalizzati che si adattano al loro stile di vita, per un vasto programma personalizzato dedicato alla salute e al benessere.

Con l’aggiunta di tre funzioni (Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento), gli utenti possono anche valutare il programma di allenamento e regolare l’intensità per massimizzare le prestazioni. Il dispositivo è dotato di una nuovissima analisi dell’allenamento professionale VO₂ max, che misura la quantità massima di ossigeno da raggiungere durante l’attività fisica.

Xiaomi Smart Band 7 fornisce anche il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno (SpO₂) e della frequenza cardiaca. Xiaomi Smart Band 7 propone oltre 100 quadranti e numerosi cinturini colorati da abbinare, acquistabili separatamente. È impermeabile fino a 5 ATM e la batteria è sviluppata per durare fino a 14 giorni in standby.

Xiaomi Smart Band 7 sarà disponibile dal 22 giugno su mi.com, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 59.99€. Per le prime 48 ore sarà acquistabile su mi.com e Amazon al prezzo early bird di 49,99€, fino a esaurimento scorte.

Xiaomi TV Serie A2: visione senza limiti

Xiaomi TV A2 nella sua versione da 55’’ è tra le varianti più apprezzate dagli utenti Xiaomi. Si tratta di un dispositivo smart home per la casa che garantisce una connettività AIoT semplificata, specifiche audio e video di alto livello e un accesso integrato a contenuti da tutto il mondo. Grazie alla sua elegante struttura unibody in metallo sorretta da un unico supporto, Xiaomi TV A2 55” offre un design senza cornici per una visione senza precedenti. Dotato di un display 4K Ultra HD di qualità superiore con Dolby Vision®, Xiaomi TV A2 55” porta un’esperienza visiva immersiva e fedele comodamente a casa dello spettatore. Inoltre, il campo visivo ultra ampio da 178° consente agli utenti di godere di una visione confortevole da qualsiasi angolazione. Completa le caratteristiche tecniche la presenza del Dolby Audio, che permette di vivere un’esperienza audio estremamente coinvolgente.

Non è tutto: l’Assistente Google è integrato nella TV e offre un controllo rapido dei dispositivi AIoT collegati tramite il telecomando Bluetooth a 360°. Tra le integrazioni figura anche Android TV 10, per poter garantire l’accesso a film e spettacoli attraverso le app preferite degli utenti, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube, oltre a migliaia di altre app tramite Google Play. Il dispositivo è inoltre dotato di Chromecast, uno strumento integrato che consente lo streaming direttamente da telefoni, tablet o laptop. Per soddisfare le esigenze di tutti consumatori, la serie Xiaomi TV A2 è disponibile anche nei formati 43”, 50” e 55”.

La nuova serie Xiaomi TV A2 da 32″, 43″, 50″ e 55″ sarà acquistabile dal 28 giugno su mi.com, Amazon e presso gli Xiaomi Store Italia a partire da 249,90€ per la versione da 32″. La variante da 43″ sarà acquistabile al prezzo di 449,90€, da 50″ a 499,90€ e quella da 55″ a 549,90€. Chi acquisterà nelle prime 48 ore, fino a esaurimento scorte, su mi.com le varianti da 43″, 50″ e 55″, avrà inclusa nel prezzo anche la Xiaomi Soundbar 3.1ch del valore di 279€.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: potenza e comfort per una guida unica

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, il monopattino elettrico più potente di Xiaomi, è dotato di un motore da 700W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Grazie alla batteria da 12.400 mAh, può coprire distanze fino a 45 km con una carica e offrire la potenza necessaria per superare con facilità pendenze fino al 20%.

Il corpo in alluminio di livello aerospaziale di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è leggero, robusto e resistente alla corrosione. Il monopattino, inoltre, è dotato di pneumatici tubeless autosigillanti da 10”, progettati per essere resistenti alle forature grazie a Xiaomi DuraGel e garantirne la solidità anche sulle strade più dissestate. Le dimensioni più grandi di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, rispetto ai modelli precedenti, permettono al mezzo di sostenere un peso maggiore e migliorare il comfort dell’utente. Inoltre, la nuova porta di ricarica magnetica e la sua apposita protezione garantiscono la sicurezza del caricatore quando è collegato.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è pensato per offrire un’esperienza di guida affidabile; gli utenti hanno infatti accesso in ogni momento sia alla velocità che alla sicurezza del mezzo, grazie al sistema frenante anteriore eABS e a quello posteriore a doppio disco. La moderna interfaccia utente del pannello strumenti, infine, garantisce un’esperienza priva di distrazioni con informazioni utili ed intuitive.

Prezzi, canali ed eventuali promozioni di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro saranno annunciati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato.

