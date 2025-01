Xiaomi lancia un nuovissimo smartwatch a meno di 100€: puoi già acquistarlo

Xiaomi ha ufficialmente lanciato a livello globale il nuovo Redmi Watch 5, un dispositivo che combina tecnologia avanzata e stile, già visto in Cina lo scorso novembre.

L’aspetto interessante è che, per pochissime ore, questo smartwatch di Xiaomi potrà essere acquistato su Amazon ad un prezzo di soli 99 euro, invece dei normali 109 euro (prezzo già fin troppo basso).

Xiaomi Redmi Watch 5: caratteristiche tecniche

Xiaomi Redmi Watch 5 si presenta con un display AMOLED da 2,07 pollici, che offre immagini nitide grazie ad una frequenza di aggiornamento di 60Hz ed una luminosità che arriva fino a 1500 nit. Le cornici sottilissime, di appena 2 mm, garantiscono un rapporto schermo-corpo dell’82%, per un’esperienza visiva senza eguali. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare l’orologio con oltre 200 quadranti differenti in base al proprio gusto.

La batteria è un altro punto di forza: con una capacità di 550 mAh, permette un utilizzo fino a 24 giorni, eliminando l’ansia da ricarica. La scocca in lega di alluminio non solo conferisce un aspetto elegante a Xiaomi Redmi Watch 5 ma ne aumenta anche la robustezza, mantenendo comunque un peso di soli 33,5 grammi. Inoltre, la resistenza all’acqua fino a 5 ATM consente di indossarlo anche durante le attività in piscina o in mare fino a 50 metri di profondità.

Xiaomi Redmi Watch 5 si distingue anche per le sue capacità di monitoraggio della salute, grazie ad un algoritmo interno per il calcolo della frequenza cardiaca. In questo modo, il dispositivo segue costantemente i battiti cardiaci, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno ed i livelli di stress, oltre a supportare il monitoraggio del ciclo femminile ed offrire esercizi di respirazione guidata.

Gli amanti dello sport troveranno un valido alleato in Xiaomi Redmi Watch 5: lo smartwatch riconosce più di 150 attività sportive e, grazie al sistema satellitare GNSS, permette un tracciamento molto preciso durante gli allenamenti all’aperto. A bordo troviamo Xiaomi HyperOS, compatibile con Android 8.0 e iOS 12.0 più le versioni successive.

Tra le altre funzionalità si segnalano il Bluetooth 5.3 per le chiamate, un set di microfoni ed altoparlanti, controlli per la musica, aggiornamenti meteo, controlli per la fotocamera e timer. Come detto, Xiaomi Redmi Watch 5 è ora disponibile nelle colorazioni Obsidian Black, Silver Grey e Lavender Purple ad un prezzo scontato di appena 99 euro su Amazon.