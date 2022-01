Xiaomi lancerà il rivale dello Z Flip3 dal prezzo LOW-COST

Xiaomi potrebbe lanciare un telefono pieghevole a conchiglia dal prezzo super aggressivo. Sarà in grado di competere con lo Z Flip3 di Samsung e con il P50 Pocket di Huawei.

Cosa sappiamo del primo flip phone di Xiaomi?

Nella giornata di ieri (lunedì 17 gennaio 2022), un noto informatore su Weibo (noto sito di microblogging cinese) ha rivelato informazioni interessanti sulla prossima generazione di smartphone pieghevoli dell'OEM cinese Xiaomi. A quanto pare, l'azienda ha già iniziato a lavorare su questo terminale, che sarà caratterizzato da un design pieghevole a conchiglia.

Nel 2021, il gigante tecnologico cinese ha rilasciato il suo primo foldable in assoluto, il Mix Fold; presentava una cerniera verticale, il che significava che si poteva piegare orizzontalmente in un modo simile a quello dello Samsung Galaxy Z Fold3. Inoltre, è stato commercializzato con un prezzo di 9.999 Yuan (circa 1.575 dollari USA), che è costoso quasi quanto la sua controparte leader del mercato. Tuttavia, si presentava ancora come uno dei terminali foldable più convenienti sul mercato.

Ora, il noto tipster Digital Chat Station suggerisce che la società cinese starebbe lavorando ad un nuovo telefono pieghevole, con all'interno uno schermo orizzontale che si piega sul fronte verticale.

Inoltre, il suo aspetto più impotante sarebbe il suo prezzo, poiché l'informatore afferma che la società potrebbe commercializzarlo ad un costo “irrisorio”.

Nel post sui social media, l'informatore ha anche rivelato un dettaglio chiave sul prossimo foldable di Xiaomi. Secondo quanto riferito, questo dispositivo avrà un pannello con risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz. Sotto il cofano, apparentemente ospiterà un processore Qualcomm Snapdragon serie 8 Gen 1. Tenete presente che questo è ancora solo un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” per il momento.

