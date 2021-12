Anche Xiaomi prepara un flip-phone (RUMOR)

Xiaomi ha appena certificato un flip phone a conchiglia con doppia fotocamera e display selfie; ecco cosa sappiamo in merito al nuovo pieghevole dell'OEM cinese.

Cosa aspettarci dal primo flip-phone di Xiaomi?

Xiaomi ha rilasciato Mi Mix Fold nel mese di marzo del 2021 e ora sta pianificando di aggiungere un altro foldable con un design a conchiglia. La società ha brevettato un dispositivo presso la CNIPA (Associazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale) con un design simile a un noto device Samsung: ci sono due fotocamere e un minuscolo display orizzontale sulla copertina.

Questo nuovo telefono a conchiglia avrà anche un foro a forma di pillola all'interno per la doppia camera frontale. La parte inferiore sarà occupata dallo slot SIM, da una USB-C e dalla griglia dell'altoparlante, mentre il tasto di accensione e il bilanciere del volume si troveranno sul lato destro.

Non è una sorpresa che anche Xiaomi voglia entrare nel segmento dei pieghevoli a conchiglia: Motorola, Huawei e Samsung hanno già prodotti in questa categoria e anche questo marchio cinese vuole una fetta della torta. Crediamo che un telefono con questo design potrebbe arrivare presto, ma siamo anche fiduciosi che non sarà presentato all'evento di oggi, dove prevediamo di vedere la serie 12, la MIUI 13 e il Watch S1.

Ricordiamo che di recente Huawei ha svelato il suo P50 Pocket, un flip phone di lusso volto a sfidare il Galaxy Z Flip3 di Samsung. Ma le sorprese non sembrano finire qui. Oltre ai due terminali già presentati e a quello di Xiaomi prossimo al debutto, anche Motorola lancerà un nuovo pieghevole verticale. Stiamo parlando della terza iterazione del Razr. Speriamo che questo nuovo modello sia dotato di specifiche di punta, al contrario delle versioni passate. Staremo a vedere.