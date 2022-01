Xiaomi Mix Fold 2 sarà "il pieghevole per tutti"

Xiaomi sta facendo tutto il possibile per lasciare un segno nel mercato degli smartphone pieghevoli. Il suo primo foldable, il Mi Mix Fold non è andato affatto male ma non ha avuto un impatto significativo nel segmento in questione, complice anche il fatto che le vendite sono state riservate al solo mercato asiatico.

Xiaomi Mix Fold 2: cosa aspettarci?

I device che si piegano sono ormai molto popolari ma solo due marchi attualmente hanno una presa sull'intero mercato. Un recente rapporto di DSCC mostra che Samsung e Huawei detengono il 99% del mercato degli pieghevoli, secondo un rapporto relativo al terzo trimestre del 2021. Mentre la prima compagnia ha una quota di mercato del 93%, la rivale cinese ha solo il 6%. Gli altri marchi con terminali pieghevoli tra cui Xiaomi, Motorola, Royole, Microsoft, TCL e altri condividono solo l'1%. L'ultimo rumor suggerisce che il Mix Fold2 utilizzerà uno schermo pieghevole 2K ad alto aggiornamento.

Il flagship è apparso in precedenza sul database IMEI con le stesse informazioni. Oltre ad avere prestazioni top, il foldable porterà anche cambiamenti relativamente grandi nel design. Le sue dimensioni e proporzioni complessive cambieranno e faranno sì che lo schermo esterno sia più simile a quello di un normale telefono cellulare.

Allo stesso tempo, sul grande pannello interno, ci sarà risoluzione 2K ad alta frequenza di aggiornamento. Ciò porterà un'esperienza utente su schermo grande migliorata e ad avere un migliore controllo delle pieghe.

Tuttavia, va notato che il nuovo modello non adotterà una fotocamera su schermo. Ciò significa che avrà, ancora una volta, il foro sul display.

Mix Fold2 è apparso sul database IMEI con il numero di modello 22061218C mentre il nome in codice è L18. Il più grande punto di aggiornamento del device sarà il display. Questa volta, vedremo dispositivo avrà schermi interni ed esterni che supportano frequenze di aggiornamento elevate. Questo sarà il secondo smartphone pieghevole del marchio e arriverà ufficialmente nella seconda metà di quest'anno.

Non sappiamo se arriverà anche in Europa, ma considerando che questo sarà il foldable “per tutti”, è lecito aspettarci un debutto nel mercato nostrano. Si andrà a scontrare con OPPO Find N, Honor Mate V, Samsung Galaxy Z Fold3.