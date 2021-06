L'ammiraglia di Xiaomi con processore Snapdragon 888+ di Qualcomm e fotocamera da 200 Megapixel potrebbe essere già in lavorazione, secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni emerse online.

Xiaomi: di quale dispositivo stiamo parlando?

Nella giornata di ieri, Qualcomm ha annunciato la piattaforma mobile Snapdragon 888+ come una variante overcloccata del chip Snapdragon 888 già esistente. Oltre ad offrire velocità di clock più elevate, lo SD888+ è dotato di un motore AI migliorato. Aziende come Honor, ASUS, Motorola, Xiaomi e Vivo dovrebbero lanciare telefoni alimentati dalla suddetta CPU entro la fine dell'anno. Oggi, il popolare tipster Digital Chat Station ha condiviso i dettagli chiave dell'imminente ammiraglia con tale SoC in arrivo da Xiaomi.

Il post su Weibo di Digital Chat Station parla delle caratteristiche chiave di un prossimo telefono di punta con SD888+ (citato come sm8450). L'emoji del coniglietto nel post è un buon indizio che potrebbe parlare della prossima ammiraglia di Xiaomi.

Secondo il tipster, il nuovo device sfoggerà un display perforato con bordi curvi; ha aggiunto che potrebbe essere dotato di un obiettivo da 200 megapixel come camera principale. Rapporti precedenti hanno suggerito che potrebbe essere dotato del prossimo sensore top di gamma realizzato di Samsung. Non è chiaro se questo telefono apparterrù alla serie Mi 11 o alla line-up Mi Mix.

Secondo altre indiscrezioni invece, il sensore ISOCELL da 200 megapixel misurerà 1/1,37 pollici e avrà pixel da 1,28 micron. Potrebbe essere dotato di tecnologia di binning pixel 4 in 1 e 16 in 1 e potrebbe consentire agli utenti di registrare video in risoluzione 16K.

A proposito di Xiaomi, un recente leak ha rivelato i nomi in codice di 13 telefoni cinesi in arrivo. Il rumor ha spiegato che la società potrebbe annunciare fino a tre telefoni con una fotocamera selfie sullo schermo. Sfortunatamente, la fuga di notizie non ha informazioni sul suo telefono con Snapdragon 888+.

Xiaomi

Smartphone