Xiaomi inserirà delle lenti ultra-wide sulle auto elettriche?

Xiaomi ha appena ottenuto un brevetto per inserire un modulo di una fotocamera ultra-wide all'interno delle sue future automobili elettriche.

Di fatto, sappiamo che l'OEM tecnologico cinese Xiaomi sta lavorando alla realizzazione della sua prima auto EV smart. Ecco perché, la compagnia ha approvato un nuovo patent per auto lettriche. Il brevetto fa riferimento all'estetica dei nuovi veicoli della società e risale a tre anni or sono.

Xiaomi Car: cosa sappiamo del nuovo brevetto?

Non ci sono ancora informazioni utili sulla possibile data di uscita della prima auto EV smart di Xiaomi ma i documenti emersi finora, suggeriscono che potrebbe essere un SUV o una berlina con alcune modifiche sostanziali all'estetica generale.

Un altro brevetto relativo ai moduli fotografici ultrawide è stato depositato alla fine dello scorso anno ed è stato appena approvato. Si può esservare che il sistema della camera sarà in grado di acquisire diverse immagini super grandangolari da più moduli differenti.

La prima auto elettrica del marchio non avrà i classici specchietti laterali a vista; l'azienda sembra essere intenzionata a non adottarli per mantenere un design minimal ma tecnologico e sicuro.

La parte anteriore dovrebbe essere molto aerodinamica ed elegante; le telecamere saranno posizionate sulla parte superiore dell'auto e ci saranno tre sensori capaci di fornire una visione completa dell'ambiente.

La configurazione stessa dovrebbe aiutare l'auto ad eliminare i punti ciechi e a migliorarne la sicurezza in toto. Il brevetto poi, migliorerà l'esperienza di guida in un modo ancora oggi sconosciuto.

Questo brevetto si unisce a un lungo elenco di documenti pubblicati da Xiaomi; ci aspettiamo che l'auto possa avere un prezzo competitivo e che si sposi bene con i modelli attuali. Potrebbe essere solo questione di pochi anni prima di vedere finalmente la prima macchina elettrica del colosso cinese.

Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.