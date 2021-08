Xiaomi ha venduto 200.000 Mi Pad 5 in soli 5 minuti nella sua prima vendita. Di fatto, pochi giorni fa, l'OEM cinese ha lanciato ufficialmente il suo nuovo flagship Mi Mix 4 e la gamma di tablet di punta Mi Pad 5 nel suo mercato domestico locale, insieme ad alcuni altri prodotti. Oggi i dispositivi sono stati ufficialmente messi in vendita per la prima volta nel mercato cinese.

Xiaomi Mi Pad 5 è già un successo

Xiaomi annuncia che in questa prima vendita è riuscita a vendere prodotti per un valore di 300 milioni in un solo minuto. La società ha anche rivelato che 200.000 unità della serie Mi Pad 5 sono state vendute in cinque minuti.

Mentre il tablet è riuscito a godere di un successo insperato con 200.000 spedite nella prima vendita, molti utenti si stanno lamentando della carenza di scorte per gli accessori del tablet, tra cui la tastiera e lo stilo. La società ne ha preso atto e ha promesso di cercare di risolvere il problema.

Prezzi di vendita

Il modello da 6 GB + 128 GB di Mi Pad 5 costa 1.999 yuan (~ $ 308) mentre il modello da 6 GB + 256 GB ha un prezzo di 2.299 yuan (~ $ 335). D'altra parte, l'iterazione Pro ha un prezzo di 2.499 yuan (~ $ 385) per la versione da 6 GB + 128 GB, mentre il modello da 6 GB + 256 GB è disponibile per 2.799 yuan (~ $ 432). La variante 5G del modello Pro con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costa 3.499 yuan (~ $ 540).

Specifiche tecniche

In termini di specifiche, il Mi Pad 5 è dotato di un display da 11 pollici a 120 Hz, processore Snapdragon 860, 6 GB di RAM, 256 GB di memoria, fotocamera principale da 13 MP, selfie snapper da 8 MP, MIUI per Pad, una batteria da 8.720 mAh e supporto per la ricarica rapida da 33 W .

D'altra parte, il Mi Pad 5 Pro viene fornito con lo stesso display del modello standard, ma racchiude un chipset Qualcomm Snapdragon 870 più potente, abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. È dotato di una fotocamera principale da 13 MP (50 MP per il modello 5G), un sensore secondario da 5 MP e uno snapper selfie da 8 MP. È alimentato da una batteria da 8.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W.

Per quanto riguarda lo smartphone Mi Mix 4, il dispositivo è stato quasi istantaneamente esaurito nella prevendita del suo primo lotto. Lu Weibing, presidente di Xiaomi China, aveva affermato che lo stock del nuovo smartphone della serie Mi Mix dell'azienda sarà limitato durante la prima fase di vendita del prodotto, ma ha aggiunto che la società è in procinto di aumentare le scorte.

Xiaomi

Tablet