Xiaomi ha appena rimosso la modalità anti-smarrimento dal Mi Mix 4, ecco perché. All'inizio di questa settimana, il colosso tecnologico cinese ha presentato il suo ultimo flagship facente parte della serie Mix. All'interno del device ha integrato la tecnologia CUP Full Screen con specifiche di prim'ordine.

Xiaomi Mi Mix 4: addio alla modalità “anti-smarrimento”

Sapevate che il Mi Mix 4 aveva una caratteristica interessante, ovvero una modalità anti-smarrimento che utilizza una SIM virtuale? Sfortunatamente, la società ha dichiarato che è stata costretta a disabilitare questa funzione.

Il Mi Mix 4 ha una scheda SIM virtuale integrata che può aiutare a localizzare il dispositivo anche se non è presente una SIM fisica nel device. Tuttavia, la funzione è stata rimossa a causa del mancato rispetto delle normative nazionali (in Cina). Secondo la dichiarazione ufficiale pubblicata da Xiaomi su Weibo, la tecnologia non è stata approvata per l'applicazione nei prodotti di telefonia mobile. Inoltre, la società si è anche scusata con i suoi utenti per averla eliminata dopo averla tanto pubblicizzata.

A cosa serve la suddetta feature? Questa funzione avrebbe disabilitato lo smartphone nel caso qualcuno avesse sostituito la scheda SIM. Inoltre, consente di forzare lo spegnimento del telefono per far sì che gli utenti possano essere sempre protetti da eventualiu malfattori.

Oltre a queste funzionalità, Mi Mix 4 offre molte funzionalità interessanti, tra cui l'ottimizzazione adattiva del segnale e l'immissione manuale del segnale. Il Mi Mix 4 è dotato di una custodia interna in metallo unica che funge da amplificatore dell'antenna. Inoltre, dispone di 19 antenne integrate e supporta 42 bande con ottimizzazioni della qualità del segnale per 8 diversi scenari.

Un'altra caratteristica interessante è il Point and Control Always On UWB. La tecnologia Always On UWB di Xiaomi consente agli utenti di connettersi a qualsiasi prodotto per la smart home compatibile semplicemente indicandolo. Ci sono molte altre caratteristiche uniche dello Xiaomi Mi Mix 4 che dovreste conoscere.

Il flagship è dotato di un pannello OLED curvo da 6,67 pollici con una fotocamera da 20 MP sotto il display. È alimentato dallo Snapdragon 888+ abbinato a 8 GB/12 GB di RAM e 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB di memoria interna. Il Mi Mix 4 funziona con MIUI 12.5 basato su Android 11 e vanta una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W.

Inoltre, viene fornito con una configurazione a tripla lente sul posteriore; è presente una main camera da 108 MP, una fotocamera periscopica 50x e una ultrawide da 13 MP con obiettivo freeform.

