Dopo aver preso una pausa per alcuni anni, Xiaomi è tornata sul mercato dei tablet con la sua recente gamma di prodotti appena rilasciata: stiamo parlando del Mi Pad 5 e del Mi Pad 5 Pro. I nuovi tablet offrono molte nuove funzionalità e aggiornamenti interessanti. Tuttavia, sebbene la società non abbia rivelato dettagli su una versione globale, i colleghi di Gizmochina hanno ricevuto informazioni sul fatto che la line-up di prodotti per l'intrattenimento sta per essere commercializzata in Europa.

Xiaomi Mi Pad 5 in tutta Europa a breve

Le informazioni sono state rivelate da una fonte della catena di approvvigionamento e, secondo il tipster in questione, il Mi Pad 5 sarà lanciato in Europa il mese prossimo. Non esiste una data specifica per il rilascio, ma vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli.

Il device standard ha un display LCD da 11 pollici a 120Hz con Dolby Vision e HDR10. C'è un processore Snapdragon 860 sotto il cofano insieme a 6 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il tablet ha un'unica fotocamera sul retro, un sensore da 13 MP, mentre una selfiecam da 8 MP è posta anteriormente per le videochiamate e i selfie occasionali.

Il Mi Pad 5 ha quattro altoparlanti ma nessun jack audio. Ha anche una capacità della batteria di 8720 mAh, supporto per la ricarica rapida da 33 W, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. esegue la MIUI 12.5 basata su Android 11. Ha anche il supporto per uno stilo e una custodia per tastiera.

Il Mi Pad 5 Pro sostituisce lo Snapdragon 860 con il più potente chipset Snapdragon 870. Utilizza anche la RAM LPPDR5 più veloce e arriva fino a 8 GB per la variante con modem 5G. Ci sono due fotocamere sul retro: uno snapper principale da 13 MP (50 MP per la versione 5G) e un sensore di profondità da 5 MP. Anteriormente c'è una cella da 8 MP.

Altre caratteristiche sono: una batteria da 8600 mAh, il supporto per la ricarica rapida da 67 W, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, il Dolby Vision e Atmos, 8 altoparlanti e Android 11.

