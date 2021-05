Xiaomi ha recentemente rilasciato l'aggiornamento alla MIUI 12.5 per un discreto numero di dispositivi idonei. Gli ultimi telefoni che si uniscono a questo elenco sono il Redmi K30 Ultra (device esclusivo per la Cina) e il Mi Note 10 Lite. Il primo è un flagship economico, mentre il secondo è un telefono di fascia media.

Xiaomi: Redmi K30 Ultra e Mi Note 10 Lite con MIUI 12.5

Il Redmi K30 Ultra è stato lanciato insieme al Mi 10 Ultra per commemorare il decimo anniversario di Xiaomi nell'agosto 2020. Il telefono ha debuttato con la versione standard della MIUI 12 basata su Android 10. Adesso però, è pronto a ricevere Android 11.

Ora, quasi un anno dopo il suo rilascio, il telefono ha iniziato a ricevere l'aggiornamento MIUI 12.5. Questo aggiornamento di sistema porta anche Android 11, proprio come su Redmi K20 Pro e Mi 9. L'update arriva con il numero di build V12.5.3.0.RJNCNXM.

D'altra parte, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite è stato lanciato prima dell'altro smartphone. Quindi, ha debuttato con la vecchia MIUI 11 basata su Android 10. Tuttavia, dopo aver ricevuto il software della MIUI 12, questo terminale ha ricevuto anche l'aggiornamento ad Android 11 all'inizio di quest'anno.

Ora, il colosso cinese ha iniziato a rilasciare l'update OTA della MIUI 12.5 per la variante “Global” del Mi Note 10 Lite. L'aggiornamento viene fornito con il numero di build V12.5.1.0.RFNMIXM.

Ad ogni modo, vale la pena notare che le build software appena rilasciate per entrambi questi smartphone sono in fase di “Beta stabile” in questo momento. Ciò significa che l'aggiornamento viene eseguito in batch (mediante lato server) per pochi utenti selezionati. Arriverà per tutti nelle settimane a venire.

Ma si apprende che tutti gli utenti dovrebbero ricevere l'aggiornamento nei prossimi giorni, inclusi i clienti che posseggono le altre varianti regionali (SEE, Turchia, Russia) dello Xiaomi Mi Note 10 Lite.

State tranquilli, la MIUI 12.5 arriverà anche sugli altri telefoni del marchio nei mesi a venire.

