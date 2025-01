Xiaomi è la casa delle offerte per i prodotti Smart Home

In casa Xiaomi questa settimana sono disponibili tante offerte per i prodotti Smart Home, tra cui televisori, robot aspirapolvere e purificatori d’aria. Interessanti anche gli sconti, dal momento che ci si può spingere fino al 66% in meno rispetto al prezzo consigliato, come è il caso dello Xiaomi Robot Vacuum X10 in offerta a meno di 200 euro a fronte di un prezzo raccomandato di 599,99 euro. Di seguito trovate una selezione delle proposte migliori in corso sul Mi Store.

Le migliori offerte per la smart home di Xiaomi

Su tutti gli articoli è disponibile la consegna gratuita a casa e la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in rate mensili a interessi zero. Per beneficiare di eventuali coupon al momento del check-out (su alcuni prodotti sono disponibili, ndr), è necessario effettuare l’accesso con il proprio account. Se non se ne ha uno, è possibile nel giro di un paio di minuti creare un nuovo profilo.

E se è la prima volta che si completa un ordine sul Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi, si possono riscattare i seguenti codici sconto disponibili per i nuovi utenti:

10% di sconto su alcuni prodotti AIoT

10 euro di sconto su tutti i prodotti spendendo almeno 69 euro

5 euro di sconto sui prodotti AIoT spendendo almeno 19 euro