Xiaomi è ad un passo dalla conquista del mercato

Il principale player tecnologico cinese globale Xiaomi ha pubblicato di recente il suo rapporto finanziario del terzo trimestre del 2021; viene osservato che c'è stato un aumento delle entrate dell'8,2% inferiore al previsto. I numeri dei guadagni potrebbero indicare una forte concorrenza nel mercato globale degli smartphone sulla scia delle impressionanti prestazioni complessive dell'azienda nel 2021.

Xiaomi: guadagni più bassi del previsto nell'ultimo trimestre

Il mercato globale degli smartphone sta diventando molto saturo in alcuni paesi e i produttori di smartphone cercano prodotti più innovativi per mantenere la loro quota di mercato. Le azioni di Xiaomi sono diminuite di circa il 7% quando il mercato è stato aperto mercoledì. Le entrate derivanti dalla vendita di telefoni sono aumentate dello 0,4% a 47,8 miliardi di yuan (7,49 miliardi di dollari) nel trimestre. Ciò nonostante un calo del 5,8% nelle spedizioni di smartphone a 43,9 milioni di unità.

La società ha affermato che anche la carenza globale di chip ha influito sui suoi numeri. L'OEM cinesr afferma che sta lavorando duramente per ottenere le forniture di chip necessarie per soddisfare le sue proiezioni per i telefoni 4G nel nuovo anno. Le vendite complessive sono aumentate a 78,06 miliardi di yuan nel terzo trimestre del 2021, ma hanno mancato la proiezione del settore di 79,20 miliardi di yuan.

Xiaomi ha continuato a perseguire una campagna di marketing aggressiva attraverso i suoi negozi al dettaglio in tutta la Cina. L'azienda attualmente gestisce 10.000 store fisici in Cina e sta ancora aprendo nuove sedi.

I dati finanziari hanno anche indicato che Xiaomi ha guadagnato 5,18 miliardi di yuan di profitti, in anticipo rispetto alle proiezioni del settore. La società è cresciuta in quota di mercato in precedenza a causa del declino di Huawei, ma i concorrenti cinesi come OPPO hanno avuto una traiettoria di crescita migliore e una quota di mercato più elevata.