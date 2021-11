Mercato smartphone Q3 2021: ecco perché ancora non riparte

Il mercato degli smartphone nel Q3 2021 tarda ancora a ripartire. Questo triste dato viene messo nero su bianco dall'ultimo rapporto pubblicato da Gartner che, valutando le vendite dei più importanti brand del settore mobile, ha svelato come ancora c'è molta strada da fare prima di tornare ai vecchi fasti di qualche anno fa.

Ma per quale motivo il mercato degli smartphone nel Q3 2021 è ancora in negativo? La risposta è sempre la stessa: la crisi dei semiconduttori, soprattutto per quanto riguarda i componenti necessari all'alimentazione dei dispositivi, che non dà tregua e trascina in basso l'intero settore.

Ancora giù il mercato degli smartphone al Q3 2021

Secondo i dati pubblicati da Gartner, infatti, durante il Q3 2021 il settore mobile perde il 6.8%, sebbene le prestazioni dei dispositivi di fascia siano invece tornati a crescere. Samsung continua a essere la regina del settore con il 20.2% di market share globale con più di 69 milioni di dispositivi venduti durante il Q3 2021 – lascia sul terreno l'1.9% rispetto al Q3 2020 -, Apple è in seconda posizione con il 14.2% di market share e con poco più di 48 milioni di smartphone venduti, mentre Xiaomi è fissa al terzo posto con il 13% di market share e poco più di 44 milioni di smartphone venuti – secondo il colosso cinese le ottime vendite di iPhone 13 non le hanno permesso di raggiungere la seconda posizione in classifica.

Crescono invece OPPO e Vivo, rispettivamente dell'1.7% e del 2.4%, ormai stabilmente presenti nella classifica dei cinque più importanti brand del settore. Huawei, come ormai sappiamo da diverso tempo, continua a sprofondare ma forse la nuova strategia per bypassare il ban degli USA potrebbe riportarla nella parte alta della classifica.