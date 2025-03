Xiaomi, dopo i modelli 15 e 15 Ultra, è già al lavoro sui nuovi 15T e 15T Pro

Xiaomi è già concentrata sul futuro, dopo il recente lancio globale dei nuovi Xiaomi 15 e 15 Ultra al Mobile World Congress 2025 di Barcellona.

La prossima generazione della serie T, composta da Xiaomi 15T e 15T Pro, è già in fase di sviluppo, come confermato da alcuni riferimenti nel codice di HyperOS 2.1. Questi dispositivi andranno a sostituire i precedenti 14T e 14T Pro, mantenendo viva una linea che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più fedele.

Cosa sappiamo al momento su Xiaomi 15T e 15T Pro

Un dettaglio interessante riguarda Xiaomi 15T Pro, che condivide il nome in codice interno con il Redmi K80 Ultra, un modello destinato esclusivamente al mercato cinese. Tuttavia, non si tratterà di una semplice rebranding: la serie T ha sempre mantenuto una propria identità e questa volta non farà eccezione. I numeri di modello diversi tra i due dispositivi suggeriscono che il 15T Pro sarà ispirato al K80 Ultra ma con miglioramenti significativi, specialmente nel comparto fotografico.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, se Xiaomi dovesse seguire la tradizione degli anni passati, è probabile che il 15T sarà equipaggiato con il chipset MediaTek Dimensity 8400, mentre la versione Pro dovrebbe adottare il più potente Dimensity 9400 o il 9400+. Il lancio è atteso per il mese di settembre, in linea con i tempi abituali della serie T.

A completare il quadro generale, abbiamo anche i nomi in codice scelti per i nuovi dispositivi: “klimt” per Xiaomi 15T, ispirato al pittore austriaco Gustav Klimt, e “turner” per il 15T Pro, in omaggio all’artista inglese. Una scelta che continua la tradizione della serie T di associare i propri modelli a grandi maestri della pittura, aggiungendo un tocco di eleganza e cultura a dispositivi che puntano sempre a distinguersi per innovazione e prestazioni. Ovviamente, continueremo ad aggiornarvi su tutte le nuove informazioni su Xiaomi 15T e 15T Pro.