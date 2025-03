Xiaomi: smartphone e tablet esclusi dall'aggiornamento ad HyperOS 2.1

HyperOS 2.1, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Xiaomi, promette di arricchire l’esperienza d’uso con una serie di funzionalità all’avanguardia e miglioramenti significativi.

Tra le novità più interessanti c’è la modalità Networkless, che permette di effettuare chat vocali senza bisogno di una connessione ad internet: soluzione ideale per chiunque dovesse trovarsi in zone con copertura limitata. Inoltre, Xiaomi ha ulteriormente ottimizzato il trasferimento di file e le notifiche di connessione dei dispositivi.

La fotocamera poi riceverà importanti miglioramenti nella modalità notturna, nelle capacità di scatto rapido e nelle prestazioni di imaging in diverse condizioni di luce. L’app Galleria è stata ridisegnata, con nuove colonne di visualizzazione e funzioni di ricerca potenziate. Non mancano novità per gli amanti dei giochi: il Gaming Toolbox è stato aggiornato con una dashboard delle prestazioni, mentre l’interfaccia e l’esperienza di gioco sono state ancora più affinate.

Questi dispositivi Xiaomi non riceveranno HyperOS 2.1

Tuttavia, non tutti i modelli Xiaomi, Redmi e Poco potranno godere di queste novità. La lista diffusa da XiaomiTime si concentra sui modelli esclusi da tale aggiornamento:

Xiaomi 11 series

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Poco M5 series

Poco M5s

Poco X5

Poco X5 Pro

Poco F4

Poco F4 GT

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Xiaomi Pad 6

L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti per Xiaomi nel tentativo di migliorare l’integrazione hardware-software, ma lascia alcuni utenti con dispositivi ancora validi fuori dall’esperienza HyperOS 2.1: se possiedi uno dei modelli esclusi, potrebbe essere il momento di valutare un upgrade per non perderti le innovazioni introdotte con questa versione.